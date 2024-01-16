Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece altına düşecek

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Meteoroloji, hafta sonundan itibaren sıcaklıkların 6 ila 10 derece düşeceği bilgisini paylaştı. Prof. Dr. Orhan Şen de "Yağış batıyı terk ediyor" derken; AKOM ise lodos nedeniyle baca zehirlenmelerine karşı uyardı.

    Sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece altına düşecek
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Meteoroloji ülke geneline dair son hava tahminlerini güncelledi. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak Türkiye genelinde 6 -10 derece azalacağı ve mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor.

    'YAĞIŞ BATIYI TERK EDİYOR'

    Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yağışların etkisini İstanbul ve İzmir'i öğle saatleri itibarıyla kaybedeğini belirtti. Şen, şunları söyledi:

    "Yağış batıyı terk ediyor. İstanbul ve İzmir'de yağış öğlen etkisini kaybedecek. Antalya'da akşam devam edecek. Cuma gününe kadar önemli bir yağış yok. Cuma günü batıda sıcaklıklar 18-22 C'ye kadar çıkacak ve Marmara'da gök gürültülü yagış olacak."

    AKOM'DAN LODOS UYARISI

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) da İstanbul'da beklenen lodosa ilişkin açıklama yayımladı. Baca zehirlenmelerine dikkat çekilen açıklamada, perşembe günü öğle saatlerinden itibaren zaman zaman fırtına şeklinde beklenen rüzgarlara karşı İstanbulluları uyardı.

    AKOM’un uyarısı şu şekilde:

    "İstanbul’da hafta boyunca havada çoğunlukla bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu bir gökyüzünün hakim olacağı, güneyin ılık havasını bölgemize taşıyan Lodos yönlü rüzgarlar nedeniyle sıcaklıkların 12-15 derece mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Lodos yönünden Perşembe öğle saatlerinden itibaren zaman zaman fırtına şiddetinde esmesi beklenirken açık deniz seferlerinin aksaması ve baca gazı zehirlenmelerine neden olabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle soba kullanan vatandaşlarımızın yatmadan önce mutlaka sobalarını söndürmelerini tavsiye ediyoruz."

    5 GÜNLÜK HARİTALI TAHMİN

    Meteoroloji'nin 5 günlük tahminleri şöyle:

    Sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece altına düşecekSıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece altına düşecekSıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece altına düşecekSıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece altına düşecekSıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece altına düşecek

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Hava DurumuMeteorolojiAkom
    Haberler > Güncel > Sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece altına düşecek
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    4.500 yıldır denizin altında saklanıyor! Dünyanın en büyük canlısı - Güncel4.500 yıldır denizin altında saklanıyor! Dünyanın en büyük canlısıKendisinden ayrılan kız arkadaşının önünü kesip tehditler savurdu - GüncelKendisinden ayrılan kız arkadaşının önünü kesip...'Kamu görevlisi' yalanıyla 6 milyon liralık vurgun - Güncel'Kamu görevlisi' yalanıyla 6 milyon liralık vurgunYağışlı hava İstanbul trafiğini felç etti - GüncelYağışlı hava İstanbul trafiğini felç etti'Gideceğimiz nişan ikimize de mezar olacak' deyip, katliamdan önce halay çekmiş - Güncel'Mezarımız olacak' deyip, katliamdan önce halay çekmişTürkiye’nin en zengin ismi tahtından oldu! Servetinin yarısını kaybetti, işte zirvedeki isim - GüncelTürkiye’nin en zengin ismi tahtından oldu! Servetinin yarısını kaybetti, işte zirvedeki isimTürk askeri 1 yıl daha Aden Körfezi'nde kalacak mı? Tezkere gönderildi - GüncelTürk askeri 1 yıl daha Aden Körfezi'nde kalacak mı? TezkereAntalya'da kadın cinayeti, katil eş kaçmaya çalışırken yakalandı - GüncelAntalya'da kadın cinayeti, katil eş kaçmaya çalışırken yakalThe Simpsons’lar bunu da tahmin etti! Seçimlerden galip çıkacak ismi açıkladılar - GüncelThe Simpsons’lar bunu da tahmin etti! Seçimlerden galip çıkacak ismi açıkladılarMİT'ten Metina'da nokta operasyonu, PKK'lı Hülya Mercen öldürüldü - GüncelKadın teröristleri komuta eden Hülya Mercen öldürüldü
    Sonraki Haber Yükleniyor...