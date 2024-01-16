Sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece altına düşecek

16 Ocak 2024 13:19 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 16:31

Meteoroloji ülke geneline dair son hava tahminlerini güncelledi. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak Türkiye genelinde 6 -10 derece azalacağı ve mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor.

'YAĞIŞ BATIYI TERK EDİYOR'

Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yağışların etkisini İstanbul ve İzmir'i öğle saatleri itibarıyla kaybedeğini belirtti. Şen, şunları söyledi:

"Yağış batıyı terk ediyor. İstanbul ve İzmir'de yağış öğlen etkisini kaybedecek. Antalya'da akşam devam edecek. Cuma gününe kadar önemli bir yağış yok. Cuma günü batıda sıcaklıklar 18-22 C'ye kadar çıkacak ve Marmara'da gök gürültülü yagış olacak."

AKOM'DAN LODOS UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) da İstanbul'da beklenen lodosa ilişkin açıklama yayımladı. Baca zehirlenmelerine dikkat çekilen açıklamada, perşembe günü öğle saatlerinden itibaren zaman zaman fırtına şeklinde beklenen rüzgarlara karşı İstanbulluları uyardı.

AKOM’un uyarısı şu şekilde:

"İstanbul’da hafta boyunca havada çoğunlukla bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu bir gökyüzünün hakim olacağı, güneyin ılık havasını bölgemize taşıyan Lodos yönlü rüzgarlar nedeniyle sıcaklıkların 12-15 derece mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Lodos yönünden Perşembe öğle saatlerinden itibaren zaman zaman fırtına şiddetinde esmesi beklenirken açık deniz seferlerinin aksaması ve baca gazı zehirlenmelerine neden olabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle soba kullanan vatandaşlarımızın yatmadan önce mutlaka sobalarını söndürmelerini tavsiye ediyoruz."

5 GÜNLÜK HARİTALI TAHMİN

Meteoroloji'nin 5 günlük tahminleri şöyle: