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    Bakan Yerlikaya 25 kenti işaret etti! Sel, su baskını ve heyelana dikkat

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Ocak 2024'ün hava durumu tahminlerini paylaştı, iki bölgede beklenen kuvvetli fırtına ve su baskınlarına karşı uyardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise 7 kentte turuncu, 18 ilde sarı kodlu uyarı verildiğini duyurdu.

    Bakan Yerlikaya 25 kenti işaret etti! Sel, su baskını ve heyelana dikkat
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yeni yılın ilk günleri yurt genelinde soğuk hava dalgasının hakimiyetinde geçiyor. Birçok kentte yılın ilk kar yağışı görülürken, kuvvetli sağanaklar da etkisini hissettiriyor. 16 Ocak 2024'ün hava durumu tahminleri belli oldu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan peş peşe uyarılar geldi. 

    AKDENİZ VE EGE BÖLGESİNE DİKKAT

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre; Ege'nin batısında görülecek gök gürültülü sağanak, bugün akşam saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olacak.

    Batı Ege'de devam eden gök gürültülü yağışlar, bu akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir, Bursa çevrelerinde de etkisini artıracak.

    Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak, bu gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu ile Kaş, Finike, Demre ilçeleri ve Mersin'in batı ilçelerinde kuvvetli olacak.

    Kahramanmaraş'ın kuzeyindeki yüksek bölgelerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar görülecek.

    BAKAN YERLİKAYA'DAN 25 KENT İÇİN KRİTİK UYARI

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şiddetli yağış beklenen Balıkesir başta olmak üzere 7 il için turuncu kodlu, 18 il için de sarı kodlu uyarıda bulundu.

    Çanakkale, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Osmaniye, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Adana illeri için ise sarı kodlu uyarıda bulunan Bakan Yerlikaya, vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Bakan Yerlikaya’nın açıklaması şöyle:

    “Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.”

    Bakan Yerlikaya 25 kenti işaret etti! Sel, su baskını ve heyelana dikkat

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ali YerlikayaSağanakAFAD
    Haberler > Gündem > Bakan Yerlikaya 25 kenti işaret etti! Sel, su baskını ve heyelana dikkat
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