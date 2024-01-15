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    Meteoroloji bölge bölge il il uyardı, kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Ocak Pazartesi hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, Marmara, Ege ve Akdeniz'de yağışlı hava etkili olacak. Sağanak gece saatlerinde Çanakkale, Balıkesir ve Antalya'da etkisini artıracak. 3 bölgede de fırtına bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

    Meteoroloji bölge bölge il il uyardı, kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Ocak 2024 Pazartesi günü için hava durumu tahmin raporunu yayımladı. 

    Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz bölgesi ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ SAĞANAK GECE GELECEK

    Gece saatlerinde Kıyı Ege, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

    İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

    Yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesine ise dikkat çekildi.

    HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

    Son tahminlere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde (4-6 derece) artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

    FIRTINAYA DİKKAT

    Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 8

    İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13

    İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde güney ve batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il genelinin sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 15

    Adana: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 15

    Antalya: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı (Gece saatlerinde batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.) 15

    Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 15

    Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 10

    Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu -2

    Diyarbakır: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 8

    HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    Meteoroloji bölge bölge il il uyardı, kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor15 Ocak Pazartesi

    Meteoroloji bölge bölge il il uyardı, kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor
    16 Ocak Salı

    Meteoroloji bölge bölge il il uyardı, kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor
    17 Ocak Çarşamba

    Meteoroloji bölge bölge il il uyardı, kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor
    18 Ocak Perşembe

    Meteoroloji bölge bölge il il uyardı, kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor19 Ocak Cuma

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Meteoroloji Genel MüdürlüğüHava Durumu
    Haberler > Güncel > Meteoroloji bölge bölge il il uyardı, kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor
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