Meteoroloji bölge bölge il il uyardı, kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

15 Ocak 2024 09:08 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 09:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Ocak 2024 Pazartesi günü için hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz bölgesi ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ SAĞANAK GECE GELECEK

Gece saatlerinde Kıyı Ege, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesine ise dikkat çekildi.

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

Son tahminlere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde (4-6 derece) artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

FIRTINAYA DİKKAT

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde güney ve batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il genelinin sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 15

Adana: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 15

Antalya: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı (Gece saatlerinde batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.) 15

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 10

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu -2

Diyarbakır: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 8

HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

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