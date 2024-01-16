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    Yağışlı hava İstanbul trafiğini felç etti

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur trafiği felç etti. Köprü ve bağlantı yollarında yoğunluk yaşandı. Yağmurun devam ettiği megakentte bazı bölgelerde kazalar da meydana geldi.

    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde araç ve insan hareketliliği artan kentte, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nin Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası geçişlerinde ve bağlantı yollarında trafikte yoğunluk yaşandı.

    D-100, KARTAL, AVRASYA TÜNELİ...

    Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Kartal ve Avrasya Tüneli bölgeleri arasında her iki yönde trafik yaşanırken, TEM Otoyolu'nda da Ataşehir, Ümraniye, Kavacık, Sancaktepe mevkileri ile Çamlıca gişelerde de araçlar yavaş ilerliyor.

    Yağışlı hava İstanbul trafiğini felç etti

    Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Avcılar, Bahçelievler, Haliç Köprüsü, Şişli ve Mecidiyeköy mevkilerinde trafik ağır seyrediyor. TEM Otoyolu Kağıthane mevkisinde de trafik yoğunluğu oluşurken, otoyolun D-100 kara yolu ile bağlantı yollarında araçlar ağır ilerliyor.

    BAZI BÖLGELERDE KAZALAR MEYDANA GELDİ

    Kentte, yağışın etkisiyle bazı bölgelerde maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi. Öte yandan bazı otobüs ve metrobüs duraklarında işe giden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'nda saat 09.25'te trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İbbİstanbulSağanakTrafik
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