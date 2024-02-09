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    • Meteoroloji'den 10 ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Meteoroloji&#039;den 10 ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
    Meteoroloji, Hava Durumu, Sıcaklık, Sağanak, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Meteoroloji'nin son verilerine göre, Adana, Antalya, Mersin, Muğla, Tokat, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ ve Malatya'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul ve Karadeniz için hafta sonu tahminlerinde bulunarak, "İstanbul'da ve Karadeniz'de bölgede hafta sonu sıcaklık 20 C'yi geçer" dedi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumunu tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı, Sivas ve Kırıkkale hariç), Güneydoğu Anadolu (Siirt hariç) ile Muğla, Tokat, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların Antalya'nın doğusu ve Mersin'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    ORHAN ŞEN'DEN İSTANBUL VE KARADENİZ TAHMİNİ

    Prof. Dr. Orhan Şen de tahminlerini sosyal medya hesabından duyurdu. Şen, "Bugün Cuma İç Anadolu'nun güneyi Güneydoğu  Anadolu Muğla, Antalya Mersin, Tunceli, Muş ve  Malatya çevreleri yağmurlu. Sıcaklık artmaya devam. İstanbul'da ve Karadeniz'de bölgede hafta sonu sıcaklık 20 C'yi geçer. Doğuda karlar erimeye başladı. Çığ riski devam ediyor" dedi.

    HAVA SICAKLIĞI

    Ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR

    Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

    Antalya'nın doğusu ile Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

    Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE

    Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    DENİZLİ °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    İZMİR °C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    MUĞLA °C, 14°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    AKDENİZ

    Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusu ve Mersin'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    ADANA °C, 20°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 17°C
    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    HATAY °C, 16°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

    MERSİN °C, 20°C
    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge geneli (Eskişehir, Çankırı, Sivas ve Kırıkkale hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ANKARA °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli yağmur ve sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KONYA °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    YOZGAT °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    BOLU 2°C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DÜZCE 5°C, 20°C
    Parçalı bulutlu

    KASTAMONU 1°C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ZONGULDAK 10°C, 16°C
    Parçalı bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Tokat çevrelerinin öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, iç ve yükseklerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    ARTVİN °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    SAMSUN °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    TOKAT °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    ERZURUM °C, 4°C
    Çok bulutlu

    KARS °C, 6°C
    Çok bulutlu

    MALATYA °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    VAN °C, 6°C
    Çok bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Siirt hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    GAZİANTEP °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    SİİRT °C, 13°C
    Çok bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    5 GÜNLÜK HARİTALI TAHMİN

    Meteoroloji'den 10 ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

    Meteoroloji'den 10 ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

    Meteoroloji'den 10 ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

    Meteoroloji'den 10 ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

    Meteoroloji'den 10 ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MeteorolojiHava DurumuSıcaklıkSağanak
    Haberler > Gündem > Meteoroloji'den 10 ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
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