Meteoroloji günlerdir uyarıyordu! Doğu Anadolu çığ, kar ve tipiye teslim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'ya günlerdir kar ve çığ uyarısında bulunuyordu. Kurumun uyarıları sonrası Van, Hakkari, Bitlis ve Muş yoğun kar yağışına teslim oldu. Van'da bir evin üzerine çığ düştü, söz konusu illerdeki 54 yerleşim yeri ulaşım kapandı.

Yurdun batısı 'ilkbahar' sıcaklarını yaşarken yurdun doğusu ise kara teslim oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de günlerdir Doğu Anadolu için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuyordu. Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğilimli bölgelerde çığ riskine dikkat çeken MGM'nin uyarıları sonrası çok sayıda il, beyaza büründü.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 54 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van'da etkili olan kar nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yollarının açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 22 yerleşim biriminin yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Özalp ilçesine bağlı Seydibey Mahallesi'nde ise bir evin üzerine çığ düştü. Büyük bir gürültüyle inen çığda ölen ve yaralanan olmazken, tipiye rağmen ekipler mahalleye ulaşmaya çalışıyor.

KAR BOYU BEŞ METREYE YÜKSELDİ

Hakkari İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre ise , olumsuz hava koşulları nedeniyle Yüksekova ilçesinde 2 mezraya ulaşım sağlanamıyor.Bu yolların açılması için çalışmalarını sürdüren ekipler, savurma aracıyla Merzan Futbol Sahası'nın da kardan temizlenmesine yardımcı oldu. Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri de Yeşiltaş köyü yakınlarında meydana gelen çığ nedeniyle kapanan Yüksekova-Dağlıca yolunu yürüttükleri zorlu çalışmayla açtı. Şemdinli ilçesinde yer yer 5 metre karın bulunduğu Alan köyü yolunu açan karla mücadele ekipleri, Kayalar köyü ve aynı güzergahtaki üs bölgesine ulaşımın sağlandığı bölgede de yol açma ve genişletme çalışması yürütüyor.

BİTLİS'TE 14 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle 14 köy yolunun kapandığını belirtti. Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kardan kapanan köy yollarının kısa sürede ulaşıma açılacağını kaydetti. Bitlis merkeze bağlı Yukarıkaraboy köyü yolunda karla mücadele çalışması yürüten iş makinesi operatörü Kenan Dayan da kentin yüksek kesimlerindeki bazı bölgelerde 4 metre karın bulunduğunu söyledi.

Dayan, "Karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Köylerdeki vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece gündüz çalışıyoruz. En kısa sürede yolları açmak için çaba gösteriyoruz." dedi.

85 YERLEŞİM YERİ TİPİYE TESLİM

Muş merkez ve ilçelerinde 85 köy yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmus Yentür, kapalı yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Malazgirt ilçesinde de kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamlar yaşandı. Beşçatak ile Dirimpınar köyleri arasında yolda kalan bazı öğrenci servisleri ve araçlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.