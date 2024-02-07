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    • Meteoroloji'den hayati uyarı! 12 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Meteoroloji&#039;den hayati uyarı! 12 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi
    Meteoroloji, Kar, Çığ, Hava Durumu, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Şubat çarşamba günü için son tahminlerini paylaştı. Yurt genelinde soğuk hava etkisini göstermeye devam ederken birçok ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Öte yandan kar sebebi ile 4 ilimizde okullar tatil edilirken, bugün havanın nasıl olacağı da merak ediliyor... 12 il için sarı ve turuncu kod verildi, bazı bölgelerde de çığ tehlikesinin bulunduğu ifade edildi. İşte il il gün içerisinde beklenen hava sıcaklıları...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumuna ilişkin tahmin raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmede 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yer aldı. Öte yandan kuvvetli kar yağışının devam edeceği illerimizde çığ tehlikesinin bulunduğuna dikkat çekildi. 

    BİRÇOK İLDE KUVVETLİ KAR VAR

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu kesimleri ile batı kıyılarının parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin, Ardahan ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

    Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    DİKKAT! ÇIĞ TEHLİKESİ VAR

    Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    12 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KOD VERİLDİ

    Meteoroloji'den kuvvetli yağışlar sebebiyle 12 il için de turuncu ve sarı kodlu uyarı geldi. 

    Meteoroloji'den hayati uyarı! 12 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi

    4 İLDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

    Yurdun doğusunda etkili olan şiddetli kar ve tipi nedeniyle okul tatili haberleri peş peşe geldi. Ardahan'da kent genelinde; Artvin, Van ve Ağrı'nın ise bazı ilçelerinde eğitime çarşamba (7 Şubat) günü ara verildi.

     

     

    İşte il genelinde gün içinde beklenen hava sıcaklıkları: 

    MARMARA BÖLGESİ

    Parçalı, güneybatısının çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    EDİRNE °C, 20°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    KOCAELİ °C, 20°C
    Parçalı bulutlu

    EGE BÖLGESİ

    Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    DENİZLİ °C, 21°C
    Parçalı bulutlu

    İZMİR °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 19°C
    Parçalı bulutlu

    AKDENİZ BÖLGESİ

    Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    ADANA °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    HATAY °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    MERSİN °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU BÖLGESİ

    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ANKARA °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    ÇANKIRI °C, 16°C
    Parçalı bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    KONYA °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    BATI KARADENİZ BÖLGESİ

    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    BOLU °C, 16°C
    Parçalı bulutlu

    DÜZCE °C, 22°C
    Parçalı bulutlu

    KASTAMONU °C, 16°C
    Parçalı bulutlu

    ZONGULDAK °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

    Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    ARTVİN °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

    SAMSUN °C, 21°C
    Parçalı bulutlu

    TOKAT °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    TRABZON °C, 17°C
    Parçalı çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan, gece saatlerinden sonra Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    ERZURUM °C, 4°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KARS °C, 4°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    MALATYA °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    VAN °C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri ile gece saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    GAZİANTEP °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    SİİRT °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    ŞANLIURFA °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MeteorolojiKarÇığHava Durumu
    Haberler > Gündem > Meteoroloji'den hayati uyarı! 12 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi
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