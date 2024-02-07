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    • Açıklamalar peş peşe geldi: 4 ilde okullara kar tatili

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Okul, Tatil, Kar, Haber

    Gündem Haberleri  / Ajanslar

    Yurdun doğusunda etkili olan şiddetli kar ve tipi nedeniyle okul tatili haberleri peş peşe geldi. Ardahan'da kent genelinde; Artvin, Van ve Ağrı'nın ise bazı ilçelerinde eğitime çarşamba (7 Şubat) günü ara verildi.

    Artvin merkez ve 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Artvin Merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ve Yusufeli ilçelerimizde tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim, ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 7 Şubat 2024 Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi" denildi.

    ARDAHAN'DA İL GENELİNLE EĞİTİME ARA

    Ardahan'da ise il genelinde etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtınanın ulaşımı aksattığına dikkat çeken valilik, tüm okulların bugün tatil edildiğini, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağını açıkladı. 

    Açıklamalar peş peşe geldi: 4 ilde okullara kar tatili

    Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek de sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler, bir günlük arayı kitap okuyarak geçirelim, sizleri çok seviyoruz" dedi.

    AĞRI'DA ŞİDDETLİ KAR YAĞIŞI

    Ağrı’da da olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 Şubat 2024 Çarşamba günü eğitim ve öğretime bir günlüğüne ara verildi.
    Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle, il merkezi, Hamur, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerimizin genelinde, Tutak ve Patnos ilçelerimizde ise köy okullarımız ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için; 7 Şubat 2024 Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

    Açıklamalar peş peşe geldi: 4 ilde okullara kar tatili

    VAN'DA 4 İLÇEDE OKULLAR TATİL

    Van'ın Erciş, Muradiye ve Özalp ilçelerinde yoğun kar yağışından dolayı taşımalı, Saray ilçesinde ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

    Erciş, Muradiye ve Özalp kaymakamlıkları sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde devam eden yoğun tipi ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle 7 Şubat 2024 Çarşamba günü köy okulları ve taşımalı eğitim çerçevesindeki tüm okullarımızda eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

    Açıklamalar peş peşe geldi: 4 ilde okullara kar tatili

    Saray Kaymakamlığı ise, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle 7 Şubat 2024 günü tüm okullarımızda eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir" açıklamasını yaptı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Ajanslar
    OkulTatilKar
    Haberler > Gündem > Açıklamalar peş peşe geldi: 4 ilde okullara kar tatili
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