Meteoroloji 14 kenti birden uyardı! Çığ, sağanak ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'bugün hava nasıl olacak' sorusunun cevabını paylaştı, günün hava durumu tahminleri belli oldu. Yurdun doğu, batı ve güney kıyılarında sağanak beklenirken, kalan kesimlerde ise hava açık olacak. Sıcaklıklar ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. İşte Ankara, İstanbul ve İzmir dahil birçok kentte günün beklenen sıcaklıkları ve tahminler...

Meteoroloji 8 Şubat 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, sağanak, kar ve çığ beklenen iller belli oldu. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtilirken, 14 kentte ise 'sarı kodlu uyarı' verildi. İşte günün hava durumu tahminleri ve il il beklenen sıcaklıklar...

8 ŞUBAT 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun bir bölümü ile Edirne, Kırklareli, Isparta, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Kırşehir, Antalya, Tunceli, Bingöl, Muş ve Ağrı çevreleri ile Ankara'nın güney ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise çığ tehlikesi bulunuyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE

Hava sıcaklıkları ülke genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

14 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, ülkenin doğusunda bulunan 14 kenti çığ tehlikesine karşı 'sarı kod' ile uyardı.

Uyarı yapılan iller şöyle: Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır.



8 Şubat 2024 MGM hava durumu tahmin haritası

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde güney kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Çok bulutlu, araıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 20°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 13°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 5°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 13°C

Çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C

Çok bulutlu