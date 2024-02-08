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    • Meteoroloji 14 kenti birden uyardı! Çığ, sağanak ve fırtınaya dikkat

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Meteoroloji 14 kenti birden uyardı! Çığ, sağanak ve fırtınaya dikkat
    Meteoroloji, Sağanak, Çığ, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'bugün hava nasıl olacak' sorusunun cevabını paylaştı, günün hava durumu tahminleri belli oldu. Yurdun doğu, batı ve güney kıyılarında sağanak beklenirken, kalan kesimlerde ise hava açık olacak. Sıcaklıklar ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. İşte Ankara, İstanbul ve İzmir dahil birçok kentte günün beklenen sıcaklıkları ve tahminler...

    Meteoroloji 8 Şubat 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, sağanak, kar ve çığ beklenen iller belli oldu. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtilirken, 14 kentte ise 'sarı kodlu uyarı' verildi. İşte günün hava durumu tahminleri ve il il beklenen sıcaklıklar...

    8 ŞUBAT 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun bir bölümü ile Edirne, Kırklareli, Isparta, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Kırşehir, Antalya, Tunceli, Bingöl, Muş ve Ağrı çevreleri ile Ankara'nın güney ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise çığ tehlikesi bulunuyor.

    SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE

    Hava sıcaklıkları ülke genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

    14 KENTE SARI KODLU UYARI

    Meteoroloji, ülkenin doğusunda bulunan 14 kenti çığ tehlikesine karşı 'sarı kod' ile uyardı.

    Uyarı yapılan iller şöyle: Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır.

    Meteoroloji 14 kenti birden uyardı! Çığ, sağanak ve fırtınaya dikkat
    8 Şubat 2024 MGM hava durumu tahmin haritası

    İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    ANKARA °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde güney kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İZMİR °C, 20°C
    Çok bulutlu, araıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    EDİRNE °C, 20°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 17°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

    MUĞLA °C, 14°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ADANA °C, 20°C
    Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 17°C
    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

    HATAY °C, 16°C
    Çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    KONYA °C, 13°C
    Çok bulutlu

    SAMSUN °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    TRABZON °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ERZURUM °C, 5°C
    Çok bulutlu

    MALATYA °C, 13°C
    Çok bulutlu

    DİYARBAKIR °C, 12°C
    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

    GAZİANTEP °C, 13°C
    Çok bulutlu

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MeteorolojiSağanakÇığ
    Haberler > Gündem > Meteoroloji 14 kenti birden uyardı! Çığ, sağanak ve fırtınaya dikkat
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