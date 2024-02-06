Artvin şiddetli sağanağa teslim! Caddeler göle döndü, evler boşaltılıyor

Meteorolojinin uyarılarının ardından Artvin'de dün akşamdan beri etkili olan şiddetli sağanak, sel ve heyelana neden oldu. Borçka ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi için alarm verildi, 13 dairenin yer aldığı 3 bina toprak kayması riski nedeniyle boşaltıldı.

Karadeniz Bölgesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından şiddetli sağanağa teslim oldu. Artvin'de dün akşam saatlerinden beri etkili olan yağış, hayatı felç etti.

Borçka Kaymakamı Hakan Contarlı, hala etkisini sürdüren şiddetli sağanağın ilçede bazı noktalarda heyelana ve taşkınlara neden olduğunu söyledi.

BİNALAR BOŞALTILDI

Contarlı, Gündoğdu Mahallesi'nde 13 dairenin yer aldığı 3 binada yaşayanları toprak kaymalarına bağlı oluşan heyelan riski nedeniyle tahliye ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı, can güvenliklerini sağlamak amacıyla tedbiren evlerinden çıkarttık. Tahliye edilen vatandaşlarımızın bir kısmı akrabalarının yanına gitti, bir kısmını da kamu kurumlarımızın misafirhanelerine yerleştirdik.

Evlerin genel durumunda şu an için bir sorun görünmüyor. Ekiplerimiz incelemelerini yapacak. Biz her türlü olasılığa karşı tedbirimizi aldık."

KARA YOLUNDA DA HEYELAN

Borçka-Hopa ile Borçka-Murgul kara yollarının bazı kesimlerinde de heyelan meydana geldiğini ifade eden Contarlı, ulaşımda yaşanan aksamanın giderilmesi için ekiplerin çalışmalara devam ettiğini aktardı.