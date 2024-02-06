Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •    
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Artvin şiddetli sağanağa teslim! Caddeler göle döndü, evler boşaltılıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Sağanak, Haber

    Gündem Haberleri  / Ajanslar

    Meteorolojinin uyarılarının ardından Artvin'de dün akşamdan beri etkili olan şiddetli sağanak, sel ve heyelana neden oldu. Borçka ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi için alarm verildi, 13 dairenin yer aldığı 3 bina toprak kayması riski nedeniyle boşaltıldı.

    Karadeniz Bölgesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından şiddetli sağanağa teslim oldu. Artvin'de dün akşam saatlerinden beri etkili olan yağış, hayatı felç etti. 

    Borçka Kaymakamı Hakan Contarlı, hala etkisini sürdüren şiddetli sağanağın ilçede bazı noktalarda heyelana ve taşkınlara neden olduğunu söyledi.

    Artvin şiddetli sağanağa teslim! Caddeler göle döndü, evler boşaltılıyor

    BİNALAR BOŞALTILDI

    Contarlı, Gündoğdu Mahallesi'nde 13 dairenin yer aldığı 3 binada yaşayanları toprak kaymalarına bağlı oluşan heyelan riski nedeniyle tahliye ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

    "Vatandaşlarımızı, can güvenliklerini sağlamak amacıyla tedbiren evlerinden çıkarttık. Tahliye edilen vatandaşlarımızın bir kısmı akrabalarının yanına gitti, bir kısmını da kamu kurumlarımızın misafirhanelerine yerleştirdik.

    Artvin şiddetli sağanağa teslim! Caddeler göle döndü, evler boşaltılıyor

    Evlerin genel durumunda şu an için bir sorun görünmüyor. Ekiplerimiz incelemelerini yapacak. Biz her türlü olasılığa karşı tedbirimizi aldık."

    Artvin şiddetli sağanağa teslim! Caddeler göle döndü, evler boşaltılıyor

    KARA YOLUNDA DA HEYELAN

    Borçka-Hopa ile Borçka-Murgul kara yollarının bazı kesimlerinde de heyelan meydana geldiğini ifade eden Contarlı, ulaşımda yaşanan aksamanın giderilmesi için ekiplerin çalışmalara devam ettiğini aktardı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Ajanslar
    Sağanak
    Haberler > Gündem > Artvin şiddetli sağanağa teslim! Caddeler göle döndü, evler boşaltılıyor
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Murat Kurum'dan Hataylı depremzede aileye ziyaret - GündemMurat Kurum'dan Hataylı depremzede aileye ziyaretİstanbul'da yaşayanlar aslen nereli? Zirvedeki il şaşırtmadı - Gündemİstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem şehitlerine Kur'an-ı Kerim okudu - GündemErdoğan deprem şehitleri için Kur'an-ı Kerim okuduÇağlayan Adliyesi'ndeki saldırının ardından Küçükçekmece'de terör operasyonu! Ekipler ilçeyi ablukaya aldı - GündemBir ilçe abluka altında, her yer didik didik aranıyorÇağlayan Adliyesi'nde terör saldırısında 34 gözaltı! GBT kontrolü katliamı önlemiş - GündemGBT kontrolü katliamı önlemişOkul bahçesinde dehşet! Baba darbetti, oğlu bıçakladı - GündemOkul bahçesindeki dehşetin arkasından baba-oğul çıktıKazakistan'ın yeni başbakanı Oljas Bektenov oldu - GündemKazakistan'ın yeni başbakanı Bektenov olduİzmir'de taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Gündemİşte katil zanlısı Delil Aysal hakkında istenen ceza117 saniye önceden depremi haber verdi! Erken uyarı sistemi hem can hem de mal kaybını önlüyor - GündemDepremi 2 dakika önceden biliyor!Dünya o kareyi konuşmuştu... Acılı baba Mesut Hançer'den yürek burkan sözler - GündemAcılı babadan yürek burkan sözler
    Sonraki Haber Yükleniyor...