Meteoroloji saat verdi, bugün dışarı çıkacaklar dikkat!

Yurdun dört bir yanında sıcak hava etkisini sürdürürken Meteoroloji'den bir kritik uyarı daha geldi. Yayınlanan son raporda gün boyu beklenen hava sıcaklıkları yer alırken 7 ile dikkat çekildi, 40 derecenin üstünü görecekler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna ilişkin son raporu yayınladı. Yurt genelinde etkili olan sıcaklıkların öğle saatlerinde kavurucu bir boyuta çıkması bekleniyor. Uyarılar günler öncesinden yapılmıştı, sıcaklıklar bugün mevsim normallerinin üstüne çıkacak.

8 DERECE BİRDEN ARTACAK!

Rapora göre hava sıcaklıkları kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece, Marmara Bölgesi’nin güney kesimleri, İç Ege, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredecek.

7 İL 40 DERECENİN ÜSTÜNÜ GÖRECEK

Meteoroloji uzmanlarının verilerine dayandırarak paylaştıkları tahminlere göre Samsun, Sivas, Gümüşhane, Kayseri ve Ordu’nun iç kesimleri ile Elazığ, Malatya’da termometreler 40 dereceyi aşacak.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA YAĞMUR VAR

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL?

Türkiye nüfusunun neredeyse 4'te 1'inn yaşadığı megakent İstanbul’da ise hava durumu görece daha katlanılabilir. İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 33 derece civarında olması bekleniyor.