Meteoroloji saat vererek uyardı! Kuvvetli yağış bekleniyor, her an başlayabilir

Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporu geldi. Raporda hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı belirtilirken, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte bölge bölge, il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu tahmin raporu geldi. Rapora göre ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde, Karaman, Ordu ve Ardahan çevreleri ile Samsun’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ilk saatlerde Ardahan çevreleri ile yarın öğle saatlerinde Afyonkarahisar, Göller Yöresi, Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey, Konya’nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yarın (Cuma) öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, bu akşam ilk saatlerde Ardahan çevreleri ile yarın öğle saatlerinde Afyonkarahisar, Göller Yöresi, Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey, Konya’nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 20°C , 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 23°C , 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 20°C , 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 22°C , 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 17°C , 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C , 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 25°C , 38°C

Az bulutlu

MUĞLA 20°C , 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde Göller Yöresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 26°C , 34°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C , 32°C

Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 26°C , 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 18°C , 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile Aksaray, Niğde ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C , 33°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 19°C , 33°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 18°C , 32°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 21°C , 33°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C , 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 16°C , 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 23°C , 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 20°C , 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C , 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 20°C , 28°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 24°C , 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 25°C , 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C , 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 14°C , 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 20°C , 37°C

Az bulutlu

VAN 14°C , 29°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C , 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C , 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C , 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C , 38°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.