Meteoroloji son tahminlerini güncelledi, kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayramın üçüncü günü için son tahminlerini güncelledi. Raporda kuvvetli sağanak beklentisi yer aldı. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu'da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü bir şekilde etkili olacak, peki diğer bölgelerde hava nasıl? İşte değerlendirmeler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumuna ilişkin tahmin raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz ve Güneydoğu'da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Yurdun iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Diyarbakır ve Siirt haric) ile Samsun, Ordu ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR!

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE EGE'DE BU AKŞAMA DİKKAT

Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE 28°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 25°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 25°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 32°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 26°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 31°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 29°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 31°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

HATAY 29°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 26°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 26°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 29°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KAYSERİ 25°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KONYA 26°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 28°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DÜZCE 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

SİNOP 20°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ZONGULDAK 29°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

AMASYA 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

ERZURUM 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 25°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 27°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C

Az bulutlu ve açık