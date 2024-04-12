Meteoroloji son tahminlerini güncelledi, kuvvetli sağanak geliyor
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayramın üçüncü günü için son tahminlerini güncelledi. Raporda kuvvetli sağanak beklentisi yer aldı. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu'da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü bir şekilde etkili olacak, peki diğer bölgelerde hava nasıl? İşte değerlendirmeler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumuna ilişkin tahmin raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz ve Güneydoğu'da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR
Yurdun iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Diyarbakır ve Siirt haric) ile Samsun, Ordu ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR ARTIYOR!
Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
MARMARA VE EGE'DE BU AKŞAMA DİKKAT
Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.
EDİRNE 28°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 25°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 25°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 32°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 26°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 31°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 29°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 31°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
HATAY 29°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 26°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 26°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KAYSERİ 25°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KONYA 26°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 28°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DÜZCE 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
SİNOP 20°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ZONGULDAK 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
AMASYA 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
ERZURUM 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 25°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 24°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 27°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Türkiye Gazetesi