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Meteoroloji turuncu kod vermişti, Hatay arabalar suya gömüldü!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Meteoroloji, Hatay, Yağmur, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji'nin günler öncesinde kuvvetli yağış konusunda turuncu kodlu uyarı verdiği Hatay'da aniden bastıran yağmur ortalığı göle çevirdi. Bölgeden gelen görüntüler sağanağın şiddetini gözler önüne serdi. Arabalar caddelerde suya gömüldü, işte o anlar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Hatay'da Cuma günü sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olmaya başladı.

Meteoroloji turuncu kod vermişti, Hatay arabalar suya gömüldü! - 1. Resim

EN ÇOK ANTAKYA'DA YAĞDI

İlçelerde bölge bölge etkili olan yağış, Antakya ilçesinde akşam saatlerinde kendini hissettirdi.

Meteoroloji turuncu kod vermişti, Hatay arabalar suya gömüldü! - 2. Resim

Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji turuncu kod vermişti, Hatay arabalar suya gömüldü! - 3. Resim

Çevreyolu mevkiinde göle dönen yolda çok sayıda araç su içinde mahsur kaldı.

Meteoroloji turuncu kod vermişti, Hatay arabalar suya gömüldü! - 4. Resim

Adeta su içinde kaybolan araçları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Meteoroloji turuncu kod vermişti, Hatay arabalar suya gömüldü! - 5. Resim

Meteoroloji turuncu kod vermişti, Hatay arabalar suya gömüldü! - 6. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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