Meteoroloji'den 11 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli fırtına geliyor

Hafta sonu yaklaşırken, plan yapanları üzecek haber geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Manisa, Yalova, Bursa, Edirne, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ'a cuma günü için sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

Kurumdan yapılan açıklamada Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) beklendiği belirtildi.

Vatandaşlara ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları hatırlatıldı.

26 EYLÜL CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU

27 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU