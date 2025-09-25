Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Meteoroloji'den 11 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli fırtına geliyor

Meteoroloji'den 11 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli fırtına geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meteoroloji, Hava Durumu, Uyarı, Fırtına, Sarı Kod, Kuvvetli Rüzgar, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için 11 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Kuvvetli fırtına beklenen illerde vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarı da yapıldı.

Hafta sonu yaklaşırken, plan yapanları üzecek haber geldi.

Meteoroloji'den 11 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli fırtına geliyor - 1. Resim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Manisa, Yalova, Bursa, Edirne, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ'a cuma günü için sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

Kurumdan yapılan açıklamada Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) beklendiği belirtildi.

Vatandaşlara ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları hatırlatıldı.

26 EYLÜL CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU

Meteoroloji'den 11 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli fırtına geliyor - 2. Resim

27 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU

Meteoroloji'den 11 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli fırtına geliyor - 3. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ali Koç açıkladı: Fenerbahçe'ye verdiği paranın 360 milyon TL'sini geri mi aldı?NBA'de "en iyi 100 oyuncu" açıklandı! Milli yıldız Alperen Şengün de listede
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin evi arandı mı? Valilik'ten açıklama geldi - GündemValilik'ten Mustafa Gültepe ile ilgili açıklamaBakan Tunç'tan CHP'ye eleştiri: Bunlar mı Türkiye'yi yönetecek? - GündemBakan Tunç, CHP'yi hedef aldı: Bunlar mı yönetecek?Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi için çalışmalar başladı - GündemZonguldak'ta maden ocağında göçük!Sındırgı'da neden bu kadar çok sarsıntı oluyor? 'Bariyer' gerçeği ortaya çıktı - GündemSındırgı depremlerinin ardındaki 'bariyer' gerçeğiAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'e yüklendi: Sizin kendinize ait bir fikriniz yok mu? - GündemAK Parti'den Özel'e "misyoner" tepkisiHatay'daki askerler çocuklara su verdiği için mi ihraç edildi? MSB kaynaklarından açıklama geldi - GündemMSB'den gündem olan iddiaya net cevap!
Sonraki Haber Yükleniyor...