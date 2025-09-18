Meteoroloji’den 17 il için sağanak alarmı: Sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için 17 ilde sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Artvin, Bitlis, Bolu, Giresun, Hakkari, Kastamonu, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon, Van, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce’de yağışların aralıklarla etkili olacağı duyuruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit de, yarın Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun doğusunda sağanakların görüleceğini söyledi. Macit, özellikle Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağına dikkat çekti.

Uzmanlar, sağanak yağışların ani sel, su baskını, taşkın, heyelan ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği uyarısında bulunarak vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi. Yağışlı havanın etkisiyle birlikte hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 3 derece arasında düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış alacak bölgelerde tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşları da uyardı. Toprak doygunluğunun yüksek olduğu Karadeniz bölgesinde su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğinin altı çizildi.

Yağışların hafta ortasına kadar aralıklarla devam etmesi, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin bir miktar altında seyretmesi bekleniyor.