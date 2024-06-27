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Meteoroloji'den son dakika rapor ulaştı! O iller dikkat, her an başlayabilir

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Meteoroloji&#039;den son dakika rapor ulaştı! O iller dikkat, her an başlayabilir
Meteoroloji, Havadurumu, Tahmin, Haber

Gündem Haberleri

Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporu geldi. Raporda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği belirtilirken, bazı bölge ve illerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan Ege'nin kuzeyinde kuvvetli yağış olacağı uyarılarında bulunuluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'den son dakika rapor ulaştı! O iller dikkat, her an başlayabilir - 1. Resim

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 19°C32°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 21°C29°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 18°C30°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 20°C31°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den son dakika rapor ulaştı! O iller dikkat, her an başlayabilir - 2. Resim

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 25°C39°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 23°C33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C37°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den son dakika rapor ulaştı! O iller dikkat, her an başlayabilir - 3. Resim

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Göller Yöresinin parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 21°C36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den son dakika rapor ulaştı! O iller dikkat, her an başlayabilir - 4. Resim

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİVAS 10°C29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 19°C32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP 22°C27°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 18°C25°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C32°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 15°C23°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 20°C28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 19°C26°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 7°C25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 17°C35°C

Az bulutlu ve açık

VAN 11°C27°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 22°C37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C39°C

Az bulutlu ve açık

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