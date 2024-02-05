Meteoroloji'den yeni uyarı geldi, bu defa hem kar hem de fırtına var! İşte il il beklenen hava sıcaklıkları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Şubat Pazartesi günü için son tahminlerini paylaştı. Yurt genelinde soğuk hava etkisini göstermeye devam ederken birçok ilde kar yağışının devam edeceği öngörülüyor. Kar sebebi ile iki ilimizde okullar tatil edilirken, bugün havanın nasıl olacağı merak ediliyor. İşte il il gün içerisinde beklenen hava sıcaklıları...

Meteoroloji yeni hava durumuna ilişkin tahmin raporunu paylaştı. Batı Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı.

HAVA SICAKLIKLARININ ARTMASI BEKLENİYOR

Hava sıcaklıklarının ise hafta başından itibaren artarak ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Son değerlendirmelere göre; Ülkenin kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

FIRTINA UYARISI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın 5 Şubat Pazartesi günü itibariyle Batı Karadeniz'in doğusunda (Kastamonu ve Samsun arası) ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Uyarıda ayrıca fırtınanın, salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği ifade edildi.

VATANDAŞLAR DİKKAT!

Öte yandan vatandaşların, "Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, ulaşımda aksamalar" gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İKİ İLDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil bugün edildi. Van'ın Saray ilçesinde de yoğun kar yağışından dolayı eğitime ara verildi. Aynı durum Özalp ilçesi içinde geçerli oldu. Özalp Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle; 5 Şubat 2024 Pazartesi günü taşımalı eğitim çerçevesinde tüm okullarımızda eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 3°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 0°C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 7°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 7°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 10°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin bu gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 2°C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ÇANKIRI 1°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR 1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmur, iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmur, iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Özellikle iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis olacağı tahmin ediliyor.

ARTVİN 2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

TOKAT 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

TRABZON 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Malatya dışında bölge genelinde kar yağışının etkili bir şekilde sürmesi bekleniyor. Yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olacağı tahmin ediliyor. Bölgede yaşayan vatandaşların her ihtimale karşı tedbirli olması gerekiyor. Dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesine de dikkat edilmeli...

ERZURUM -11°C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -14°C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -3°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Diyarbakır ve Antep'in kuzey, Siirt'in doğu kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği öngörülüyor. Genel olarak pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevreleri yer yer karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevreleri yer yer karla karışık yağmurlu

SİİRT 1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, doğu çevreleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı