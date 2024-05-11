Meteoroloji'den yeni uyarı var! Bugün başlayacak tüm ülkeyi kaplayacak

Ülkenin dört bir yanında kuvvetli sağanak ve soğuk hava etkisini sürdürürken uzmanlardan yeni bir uyarı geldi. Arabistan ve Kuzey Afrika üzerinden Türkiye’ye toz taşınımı gelecek, en çok bugün etkileyecek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), raporlarına göre, yaz değerlerine çıkan sıcaklıkların 5 derece düşmesi bekleniyor. Marmara’da poyraz kuvvetli ve soğuk esip üşetecek.

ÇÖL TOZU, TÜM MEMLEKETİ KAPLAYACAK

Bugün tüm yurtta yağış hâkim iken Türkiye’ye Arabistan ve Afrika’dan yeniden çöl tozu geliyor. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Arabistan ve Kuzey Afrika üzerinden Türkiye’ye toz taşınımı geleceğini açıkladı. Toz taşınımının özellikle bugün etkisini artıracağını vurgulayan Prof. Dr. Yaşar “Bize, Batı Anadolu’ya çöl tozları Sahra Çölü’nden gelir. Güneydoğu Anadolu’ya ise Arabistan’dan gelir. Güneydoğu’da başta Çukurova olmak üzere verimli toprakların sebebi de Arabistan’dan gelen toz. Cuma günü Türkiye’yi kaplayacak” dedi.

HAVALAR SOĞUYOR, YAĞIŞ DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Şırnak dışında tüm yurdun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Aydın, Denizli, Manisa, Kütahya ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerden başlayarak, iç ve kuzey kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Aydın, Denizli, Manisa, Kütahya ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER: Adana, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Niğde, Ordu, Rize, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Karaman, Yalova.