MGK’dan Suriye ile normalleşme mesajı: Kışkırtmalara müsaade etmeyiz

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Temmuz 2024 06:27 - Güncelleme: 26 Temmuz 2024 06:28 - Güncelleme:

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Millî Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Külliyede gerçekleştirilen 2 saat 45 dakikalık toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada terörle mücadele başta olmak üzere 9 başlığa değinildi.