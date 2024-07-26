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Haberler > Gündem > MGK’dan Suriye ile normalleşme mesajı: Kışkırtmalara müsaade etmeyiz

MGK’dan Suriye ile normalleşme mesajı: Kışkırtmalara müsaade etmeyiz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MGK’dan Suriye ile normalleşme mesajı: Kışkırtmalara müsaade etmeyiz

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Külliyede gerçekleştirilen 2 saat 45 dakikalık toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada terörle mücadele başta olmak üzere 9 başlığa değinildi.

MGK bildirisi şöyle: 

  1. PKK/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birliğimizi tehdit eden yapılara karşı operasyonlarımız sürecek.
  2. 2.  15 Temmuz ihanetinin faili FETÖ ile mücadelede gelinen aşama ve önümüzdeki süreçte atılacak adımlar değerlendirildi. Bu örgüt tamamen çökertilecek.
    3.  Teröre karşı bölge ülkeleriyle iş birliği yapılarak komşularımız Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve refahına kalıcı katkıda bulunulacak.
    4.  Suriye’de bütün tarafları kapsayan gerçek bir toplumsal mutabakata ulaşılmasına yönelik destek devam edecek. Nifak girişimleri ile iki halkın kadim dostluğunu hedef alan kışkırtmalara müsaade edilmeyecek. Suriye topraklarının terörden arındırılması, öncelikle onların menfaatlerini ve bekasını teminat altına alacak.
    5. İsrail yönetimi gecikmeksizin durdurulmalı. Aksi hâlde, bütün bölgeye yayılacak bir şiddet sarmalı tetiklenebilir.
    6.  Millî davamız olan Kıbrıs meselesi iki devletli çözüm esasına göre neticelenmeli. KKTC’nin uluslararası toplumun eşit bir üyesi olarak tanınması istikametindeki kararlı tutumumuz muhafaza edilecek.
    7.  Ege ve Akdeniz’de diyalog önceliğimiz. Yapıcı yaklaşımımızın istismarına izin verilmeyecek. Menfaatlerimizin müdafaasına yönelik tavizsiz uygulamalar sürdürülecek.
    8.  Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik çok taraflı samimi gayretler artırılacak.
    9.  Somali, Libya, Sudan ve Nijer başta olmak üzere Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında uzun vadeli bir yaklaşımla yürütülen ilişkiler geliştirilecek.
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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