MHP, 55 adayını daha açıkladı
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumhur İttifakı ortaklarından MHP etap etap adaylarını açıklamaya devam ediyor. MHP bu kapsamda 6 ilçe, 49 belde belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın daha isimlerini duyurdu.
MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerinde 15. etap olarak adaylıkları kesinleşen 6 İlçe, 49 Belde Belediye Başkan Adayı olmak üzere toplam 55 adayın daha isimlerini açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz; “Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 15. etap olarak adaylıkları kesinleşen 6 İlçe, 49 Belde Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır.” dedi.
İşte isim isim tam liste:
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi