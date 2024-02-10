MHP, 55 adayını daha açıkladı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Şubat 2024 14:51 - Güncelleme: 10 Şubat 2024 14:56 - Güncelleme:

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Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Cumhur İttifakı ortaklarından MHP etap etap adaylarını açıklamaya devam ediyor. MHP bu kapsamda 6 ilçe, 49 belde belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın daha isimlerini duyurdu.