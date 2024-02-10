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    • MHP, 55 adayını daha açıkladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    MHP, 55 adayını daha açıkladı
    Mhp, Bahçeli, Aday, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhur İttifakı ortaklarından MHP etap etap adaylarını açıklamaya devam ediyor. MHP bu kapsamda 6 ilçe, 49 belde belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın daha isimlerini duyurdu.

    MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerinde 15. etap olarak adaylıkları kesinleşen 6 İlçe, 49 Belde Belediye Başkan Adayı olmak üzere toplam 55 adayın daha isimlerini açıkladı.

    Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz; “Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 15. etap olarak adaylıkları kesinleşen 6 İlçe, 49 Belde Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır.” dedi.

    İşte isim isim tam liste: 

    MHP, 55 adayını daha açıkladı

    MHP, 55 adayını daha açıkladı

    MHP, 55 adayını daha açıkladı

    MHP, 55 adayını daha açıkladı

    MHP, 55 adayını daha açıkladı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MhpBahçeliAday
    Haberler > Gündem > MHP, 55 adayını daha açıkladı
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