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Millet Kütüphanesi'nin Fatih Sultan Mehmed sergisine Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı

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İstanbul, Türkiye, Şehir, Haber

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Fatih Sultan Mehmed sergisine katıldı. Cumhurbaşkanına Murat Bardakçı sergiyi gezdirerek eserleri inceledi. Sonra öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü Fatih Sultan Mehmed'in hayatı ve eserlerini gündeme getirdi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde de Fatih Sultan Mehmed'e ait eserler ve İstanbul'un fethine dair envanterler sergilendi.

Millet Kütüphanesi'nin Fatih Sultan Mehmed sergisine Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı - 1. Resim

Fatih Sultan Mehmed'in hırkası

Millet Kütüphanesi'nin Fatih Sultan Mehmed sergisine Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı - 2. Resim

Sultan Abdülhamid tarafından yaptırılan Fausto Zonaro'nun İstanbul'un fethi tablosu

Millet Kütüphanesi'nin Fatih Sultan Mehmed sergisine Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı - 3. Resim

Fatih Sultan Mehmed devrine ait eserler

Millet Kütüphanesi'nin Fatih Sultan Mehmed sergisine Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı - 4. Resim

Kadim İstanbul'un krokisi

Millet Kütüphanesi'nin Fatih Sultan Mehmed sergisine Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı - 5. Resim

Fatih Sultan Mehmed'in kılıcı

Millet Kütüphanesi'nin Fatih Sultan Mehmed sergisine Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı - 6. Resim

Sergi alanındaki yapay zeka destekli çizilen dijital Fatih Sultan Mehmed tasarımı. 

Millet Kütüphanesi'nin Fatih Sultan Mehmed sergisine Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı - 7. Resim

Serginin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Kütüphanesi'ndeki öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

 

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
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