Millet Kütüphanesi'nin Fatih Sultan Mehmed sergisine Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Fatih Sultan Mehmed sergisine katıldı. Cumhurbaşkanına Murat Bardakçı sergiyi gezdirerek eserleri inceledi. Sonra öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü Fatih Sultan Mehmed'in hayatı ve eserlerini gündeme getirdi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde de Fatih Sultan Mehmed'e ait eserler ve İstanbul'un fethine dair envanterler sergilendi.

Fatih Sultan Mehmed'in hırkası

Sultan Abdülhamid tarafından yaptırılan Fausto Zonaro'nun İstanbul'un fethi tablosu

Fatih Sultan Mehmed devrine ait eserler

Kadim İstanbul'un krokisi

Fatih Sultan Mehmed'in kılıcı

Sergi alanındaki yapay zeka destekli çizilen dijital Fatih Sultan Mehmed tasarımı.

Serginin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Kütüphanesi'ndeki öğrencilerle fotoğraf çektirdi.