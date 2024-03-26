Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > 'Milletin Kapısı' dertlere derman oldu, başvuru sayısı 7 milyona yaklaştı

'Milletin Kapısı' dertlere derman oldu, başvuru sayısı 7 milyona yaklaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&#039;Milletin Kapısı&#039; dertlere derman oldu, başvuru sayısı 7 milyona yaklaştı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kamu kurumları ile vatandaş arasında karşılıklı iletişimi, güveni yükseltmek ve memnuniyeti artırmak için kurulan “Açık Kapı Projesi”ne başvuru sayısı 7 milyona ulaştı. ‘Milletin Kapısı’ olarak nitelendirilen projede başvuruların yüzde 99,82’si çözüme kavuşturularak büyük bir başarı oranına imza atıldı. 

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - 2017 yılında başlatılan proje çerçevesinde Açık Kapı birimlerine gelen başvurular arasında tekerlekli sandalye, bozuk yol, okula kütüphane kurulması, engelli vatandaşın parklarda rahatça gezebilmesi, uyuşturucu ve alkol bağımlılığından kurtulma, kadına şiddet, dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, kimlik mağduriyeti vb. gibi şikâyet ve talepler yer alıyor.

YÜZDE 99,82’Sİ ÇÖZÜME KAVUŞTU

Başvuruların yüzde 99,82’si çözüme kavuşturularak büyük bir başarı oranına imza atıldı. 

Başvurular görevli personel tarafından elektronik sisteme kaydedilerek, başvuru numarası kısa mesajla anında vatandaşa iletiliyor.

7 İŞ GÜNÜ İÇERSİNDE SONUÇLANIYOR

Başvuru konusuna göre, elektronik ortamda ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendiriliyor ve yedi iş günü içerisinde sonuçlandırılıyor.

Başvurunun sonuçlandırıldığına dair de kısa mesajla vatandaşa bilgi veriliyor. Vatandaşlar süreci internet üzerinden ve mobil telefonuyla takip edebiliyor.

BAKANLIK TARAFINDAN TAKİP EDİLİYOR

Herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için süreç mülki idare amiri ve ilgili bakanlık tarafından takip ediliyor.

Başvurular sayesinde illerdeki ve ilçelerdeki problem alanları tespit edilerek, yerel ve merkezî yönetim politikaları oluşturuluyor. 

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Konya'da gece yarısı feci kaza! 4 tır çarpıştı, ölü ve yaralılar var - GündemKonya'da gece yarısı feci kaza! 4 tır çarpıştı, ölü ve yaralılar varErdoğan'dan Maltepe'de darbedilen teşkilat üyesine 'geçmiş olsun' telefonu - GündemErdoğan, Maltepe'de darbedilen teşkilat üyesini aradıKocaeli'de yangın faciası! 5 iş yerine sıçradı, 1 kişi hayatını kaybetti - GündemKocaeli'de yangın faciası! 5 iş yerine sıçradı: 1 ölüZonguldak'ta ruhsatsız işletilen madende iş kazası, 1 işçi canından oldu - GündemZonguldak'ta ruhsatsız işletilen madende iş kazası, 1 işçi canından olduAVM'de kan donduran olay! Beyzbol sopasıyla öldürdü - GündemBeyzbol sopasıyla cinayet işlediAK Parti Ardahan İl Başkanı trafik kazası geçirdi! - GündemAK Parti Ardahan İl Başkanı trafik kazası geçirdi!Bakan Güler: Örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik - Gündem"Örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik"İşçileri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var - Gündemİşçileri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varİstanbul'da katliam! Cezaevinden izinli çıktı, annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar etti - GündemAilesini katletti, camide intihar ettiErdoğan: "Devlet hem ana hem de babadır" - Gündem"Devlet hem ana hem de babadır"
Sonraki Haber Yükleniyor...