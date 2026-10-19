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Minik Gülce'ye acı veda! Yoğun bakımdan çıktı, sedyeyle kızının cenazesine geldi

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İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binanın enkazı altında can veren 5 yaşındaki Gülce Dora Turhan, annesi yoğun bakımda olduğu için 11 gün sonra defnedildi. Anne Sevgi Turhan cenazeye ambulans ve sedye yardımıyla taşınırken, acılı kadın evladının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu.

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İstanbul Maltepe'de 8 Ekim'de 7 katlı binanın kısmi çökmesi sonucunda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Gülce Dora Turhan için cenaze töreni düzenlendi.

Minik Gülce'ye acı veda! Yoğun bakımdan çıktı, sedyeyle kızının cenazesine geldi
Başlık ResmiMinik Gülce'ye acı veda! Yoğun bakımdan çıktı, sedyeyle kızının cenazesine geldi

ANNESİ CENAZEYE SEDYEYLE GELDİ

Maltepe'deki Mimar Sinan Camisi'nde öğle vakti yapılan törende, Turhan ailesi taziyeleri kabul etti. Yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edilen anne Sevgi Turhan, törene sedyeyle katılabildi. Olayın yaşandığı 8 Ekim'de enkazdan çıkartılan küçük kızın cenaze töreninin yapılması için annesi Sevgi Turhan'ın yoğun bakımdan çıkmasının beklendiği öğrenildi.

Minik Gülce'ye acı veda! Yoğun bakımdan çıktı, sedyeyle kızının cenazesine geldi
Başlık ResmiMinik Gülce'ye acı veda! Yoğun bakımdan çıktı, sedyeyle kızının cenazesine geldi

Cenaze namazını Maltepe Müftüsü Hasan Küçük'ün kıldırdığı törende, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut ve Maltepe Kaymakamı Mehmet Akçay da yer aldı.

Turhan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'na götürüldü.

Minik Gülce'ye acı veda! Yoğun bakımdan çıktı, sedyeyle kızının cenazesine geldi
Başlık ResmiMinik Gülce'ye acı veda! Yoğun bakımdan çıktı, sedyeyle kızının cenazesine geldi

NE OLMUŞTU?

Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki 7 katlı binanın ilk üç katında 8 Ekim'de çökme meydana gelmiş, olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Binanın çökmeyen üst katlarında mahsur kalanlar tahliye edilirken enkaz altındaki 14 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.
Enkazdan 9 kişi çıkarılmış, 1'i hastanede, 4'ü olay yerinde olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti. Binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklanmış, mal sahibi D.B'nin 2016 yılında vefat ettiği öğrenilmişti.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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