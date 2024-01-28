MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan, Mesut Barzani ile kritik görüşme

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Erbil'de KDP Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre PKK terörü ile etkin mücadele konusu ele alındı

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Ocak 2024 20:26 - Güncelleme: 28 Ocak 2024 20:29 - Güncelleme:

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