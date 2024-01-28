MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan, Mesut Barzani ile kritik görüşme
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Erbil'de KDP Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre PKK terörü ile etkin mücadele konusu ele alındı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Erbil temasları çerçevesinde KDP Başkanı Mesut Barzani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.
"TERÖR ÖRGÜTÜ İLE ETKİN MÜCADELE"
MİT Başkanı Kalın, Erbil temasları çerçevesinde KDP Başkanı Mesut Barzani, IKYY Başbakanı Mesrur Barzani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve yerel yöneticilerin yanı sıra ITC Başkanı Hasan Turan ve ITC Kerkük Milletvekili Erşat Salih ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmelerde bölgede yaşanan gelişmeler, ikili ilişkiler, PKK terörü ile etkin mücadele konuları ele alındı. Görüşmelerde Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığının vurgulandığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı