MİT bir belgenin daha gizliliğini kaldırdı! Nazım Hikmet detayı

MİT bir belgenin daha gizliliğini kaldırdı! Nazım Hikmet detayı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
MİT bir belgenin daha gizliliğini kaldırdı! Nazım Hikmet detayı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

MİT, bir belgenin daha gizliliğini kaldırarak arşiv belgesini yayımladı. Belgede, Nazım Hikmet'in imzası ile birlikte "Davet" şiirine ait dizeler bulunuyor.

Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) bir belgenin daha gizliliğini kaldırdı.

NAZIM HİKMET'İN ŞİİRİ YAYIMLANDI

MİT, Ünlü şair Nazım Hikmet'e âit olduğu değerlendirilen çizim, el yazısı ve imzayı taşıyan arşiv belgesi olarak yayımladı. MİT'in paylaştığı arşiv belgesinde, Nazım Hikmet'in imzası ile birlikte "1950" tarih notu ve Nazım Hikmet'in "Davet" şiirine ait dizeler yer alıyor.

MİT bir belgenin daha gizliliğini kaldırdı! Nazım Hikmet detayı - 1. Resim

"BU MEMLEKET BİZİM"

Şiir ise şu şekilde: "Dörtnala gelip Uzak Asyadan Akdenize bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim... Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak bu cehennem, bu cennet bizim... Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın yok edin insanın insana kulluğunu bu davet bizim... Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşcesine bu hasret bizim."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

