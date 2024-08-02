Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > MİT'in takas operasyonu ile serbest kalan 16 kişi Almanya'ya ulaştı

MİT'in takas operasyonu ile serbest kalan 16 kişi Almanya'ya ulaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
MİT&#039;in takas operasyonu ile serbest kalan 16 kişi Almanya&#039;ya ulaştı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yönetiminde Ankara'da Rusya ile ABD arasında gerçekleştirilen tarihin en büyük esir takası kapsamında serbest kalan 16 kişi Almanya'ya ulaştı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, serbest kalanları Köln-Bonn Havalimanı'nda karşıladı.

MİT yönetiminde Ankara'da yapılan takas operasyonuyla serbest kalanlar Almanya'ya ulaştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, takas operasyonu sonrasında Köln-Bonn Havalimanı'na ulaşan kişileri karşıladı.

Scholz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bu özel bir an. Herkes güvenli bir şekilde geldi." ifadelerini kullandı.

Serbest bırakılanlarla detaylı görüşmeler yapıldığını ve birçoğunun serbest bırakılmayı beklemediğini söylediğini aktaran Scholz, bu kişilerin, aniden özgürlüğe kavuştukları için şaşkına dönmüş durumda olduğunu bildirdi.

MİT'ten büyük takas operasyonu İhlas Haber Ajansı

Scholz, atılan adımın doğru bir karar olduğuna ikna olduğunu kaydederken, "Hümanizmle şekillenmiş bir toplumuz. Bu 16 kişi demokrasi ve özgürlük için ayağa kalktı, bizim korumamıza güvenebilirler." ifadelerine yer verdi.

Takas operasyonuna dair değerlendirmelerde bulunan Scholz, onları özgür bir şekilde karşılayabildiği için mutlu olduğunu belirtti.

Scholz'in, serbest bırakılanları Köln'de karşılamak için tatiline ara verdiği de bildirildi.

MİT, dün ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Ankara'da özgürlüğüne kavuşan 'Kremlin'in kara kutusu' esir gündem oldu! Verdiği tahribat ABD tarihine girdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Şahan'ın ailesine başsağlığı mesajı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Şahan'ın ailesine başsağlığı mesajıAnkara'da özgürlüğüne kavuşan 'Kremlin'in kara kutusu' esir gündem oldu! Verdiği tahribat ABD tarihine girdi - Gündem'Kremlin'in kara kutusu' esir gündem oldu!Kolpa devlet İran - GündemKolpa devlet İranŞehit Heniyye bugün toprağa verilecek! İşte cenaze töreninin detayları - GündemHeniyye bugün toprağa verilecek!Hamas'a taziye ziyareti! Bakan Fidan, Halid Meşal ile görüştü - GündemHamas'a taziye ziyareti!Dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis'e başvuran Süleyman Soylu'dan ilk açıklama  - GündemDokunulmazlık hamlesi sonrası ilk açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...