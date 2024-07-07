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Mobilya dükkanı cephanelik çıktı! Operasyonda ele geçirilenler şaşkına çevirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ruhsatsız Tabanca, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'da polis bir mobilya dükkanına yaptığı baskında şaşkına döndü. Cephaneliği aratmayan dükkandan çok sayıda ruhsatsız tabanca, şarjör ve susturucu çıktı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir mobilya dükkanında arama yaptı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Aramada 26 ruhsatsız tabanca, 29 şarjör ile susturucu bulundu, iş yeri sahibi L.B. gözaltına alındı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Öte yandan şüphelinin kasten yaralama, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet ile cinsel saldırı suçlarından suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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