Mobilya dükkanı cephanelik çıktı! Operasyonda ele geçirilenler şaşkına çevirdi
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Adana'da polis bir mobilya dükkanına yaptığı baskında şaşkına döndü. Cephaneliği aratmayan dükkandan çok sayıda ruhsatsız tabanca, şarjör ve susturucu çıktı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir mobilya dükkanında arama yaptı.
ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Aramada 26 ruhsatsız tabanca, 29 şarjör ile susturucu bulundu, iş yeri sahibi L.B. gözaltına alındı.
SUÇ DOSYASI KABARIK
Öte yandan şüphelinin kasten yaralama, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet ile cinsel saldırı suçlarından suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı