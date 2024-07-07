Mobilya dükkanı cephanelik çıktı! Operasyonda ele geçirilenler şaşkına çevirdi

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 7 Temmuz 2024 11:47 - Güncelleme: 7 Temmuz 2024 12:53 - Güncelleme:

Ruhsatsız Tabanca, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Adana'da polis bir mobilya dükkanına yaptığı baskında şaşkına döndü. Cephaneliği aratmayan dükkandan çok sayıda ruhsatsız tabanca, şarjör ve susturucu çıktı.