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Mobilya fabrikasında yangın! Bir ay içinde ikinci kez alevlere teslim oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da bir mobilya fabrikasında çıkan yangın uzun uğraşların ardından kontrol altına alındı. Aynı fabrikanın geçen ay da alevlere teslim olması dikkat çekti.

Tekkeköy ilçesi İlkadım Sanayi Sitesi'nde yer alan Karaca Mobilya isimli fabrikanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

BALYOZLA CAMLARI KIRDILAR

İtfaiye ekipleri, mobilya eşyalarının bulunduğu alana anında müdahale etti. İtfaiye erleri yangının çıktığı kata daha kolay ulaşabilmek için balyozla camları kırarken, diğer itfaiye personelleri de hortumlarla söndürme işlemi gerçekleştirdi.

Mobilya fabrikasında yangın! Bir ay içinde ikinci kez alevlere teslim oldu - 1. Resim

GEÇEN AY DA YANGIN ÇIKMIŞTI

Yangın, yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları yapıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Aynı fabrikada 8 Ağustos'ta da yangın çıkmış, büyük çapta maddi zarar oluşmuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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