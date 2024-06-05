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Motosiklet aşkı canından etti! 20 yaşındaki Sümeyye'nin ölümü kahretti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da iki motosiklet çarpıştı. Feci kazada 20 yaşındaki Sümeyye Gençer'in kullandığı motosiklet bir arabanın altına girdi. Talihsiz kız kaldırıldığı hastanede can verdi.

Kaza, Sedirvan ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı üzerinde yaşandı.

Motosiklet aşkı canından etti! 20 yaşındaki Sümeyye'nin ölü kahretti - 1. Resim

GENÇ KIZ SÜRÜKLENEREK OTOMOBİLİN ALTINA GİRDİ

Sümeyye Gençer (20) kontrolündeki motosiklet ile K.Y. kontrolündeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrularak sürüklenmeye başlayan Gençer, otomobilin altına girdi.

Motosiklet aşkı canından etti! 20 yaşındaki Sümeyye'nin ölü kahretti - 2. Resim

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan genç motosiklet sürücüsü Sümeyye Gençer, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Motosiklet aşkı canından etti! 20 yaşındaki Sümeyye'nin ölü kahretti - 3. Resim

GERİYE ÇOK SEVDİĞİ MOTOSİKLETİ İLE OLAN FOTOĞRAFLARI KALDI

Öte yandan, genç yaşta hayatını kaybeden Sümeyye Gençer'den geriye ise kazaya karıştığı motosiklet üzerinde çektirdiği fotoğraflar kaldı.

Motosiklet aşkı canından etti! 20 yaşındaki Sümeyye'nin ölü kahretti - 4. Resim

Motosiklet aşkı canından etti! 20 yaşındaki Sümeyye'nin ölü kahretti - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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