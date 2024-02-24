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    • Haberler > Gündem > Motosikletli 2 şahıs devriye gezen bekçiyi vurdu

    Motosikletli 2 şahıs devriye gezen bekçiyi vurdu

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Motosikletli 2 şahıs devriye gezen bekçiyi vurdu
    İstanbul, Kağıthane, Bekçi, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kağıthane'de çarşı ve mahalle bekçileri devriye atarken şüphe üzerine motosikletli 2 şahsı durdurmak istedi. Uyarılara rağmen dur ihtarına uymayan şahıslar bekçilere ateş açtı. Saldırıda 1 bekçi yararlanırken 2 saldırgan ise yakalandı.

    Dün gece 00.15 sıralarında Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesi üzerinde çarşı ve mahalle bekçileri devriye attığı esnada bir motosiklet üzerinde seyreden iki şahıstan şüphelendi.

    1 BEKÇİ YARALANDI

    Şüphe üzerine durdurulmak istenen şahıslar tüm uyarılara rağmen durmayıp bekçilere ateşle karşılık verdi. Ateş açılması sonucu bir bekçi yaralandı.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Şahıslar bekçiyi vurduktan sonra kaçmaya çalıştı ancak polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan bekçi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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