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Motosikletten düşen çocuk canından oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Motosikletten düşen çocuk canından oldu!
Kaza, Trafik Kazası, Acı Haber, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale’de kullandığı motosikletin hakimiyetini kaydeden 15 yaşındaki Ege Zengin kaza yaptı. Motosikletten düşüp başından yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza saat 22.40 sıralarında Bayramiç-Ezine karayolu üzerinde meydana geldi. Ege Zengin (15), kullandığı motosikletin kontrolünü kaybederek düştü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KAFASIDAN YARALANAN ÇOCUK HASTANEDE ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Ege Zengin, ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kafasından yaralanan Ege Zengin hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

AİLESİ ACI HABERLE YIKILDI

Acı haber hastane önünde bekleyen Ege Zengin'in ailesine bildirildi. Ege Zengin’in ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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