Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > MSB duyurdu: Bedelli askerli ücretine zam geliyor! Eski ücretten faydalanmak isteyenler için son gün belli oldu

MSB duyurdu: Bedelli askerli ücretine zam geliyor! Eski ücretten faydalanmak isteyenler için son gün belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MSB duyurdu: Bedelli askerli ücretine zam geliyor! Eski ücretten faydalanmak isteyenler için son gün belli oldu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MSB, 1 Temmuz itibarıyla bedelli askerlik ücretine zam geleceğini duyurdu. Son bedelli askerlik ücretinden faydalanmak isteyenler ise 28 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamak zorunda.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından bedelli askerlik başvurularına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamaya göre, 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre bedelli askerlik ücretleri de zamlanacak.

MSB TARİH VERDİ

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2023 yılının ilk yarısında 104.084,16 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz ayında 122.351,04 TL'ye yükseltilmişti.

Ocak-Haziran 2024 dönemi için bedelli askerlik ücreti 182.609,04 TL olarak belirlenmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Zonguldak’ta 28 yaşında genç denizde boğulduMüze ve ören yerleri bayram tatilinde yüzbinlerce ziyaretçiyle dolup taştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Buket Özgünlü davasında skandal sözler: Muhabiri dövdük akıllanmadı - Gündem"Muhabiri dövdük akıllanmadı"Metrobüste bir günde ikinci yangın paniği! Yolcular tahliye edildi, seferler durdu - GündemMetrobüste bir günde ikinci yangın paniğiZonguldak’ta 28 yaşında genç denizde boğuldu - GündemZonguldak’ta 28 yaşında genç denizde boğulduKocaeli'de korku dolu anlar! Eşi evi terk etti diye 2 bebeğini bıçakla rehin aldı - GündemEşi evi terk etti diye 2 bebeğini bıçakla rehin aldıÖmer Çelik'ten AK Parti MYK toplantısından sonra vergi çalışmaları hakkında açıklama - Gündem'Her şeye vergi gelecek' sözleri spekülatiftirEdirne’de minibüsten düşen adam 16 günlük hayat mücadelesini kaybetti - GündemEdirne’de minibüsten düşen adam 16 günlük hayat mücadelesini kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...