MSB duyurdu: Bedelli askerli ücretine zam geliyor! Eski ücretten faydalanmak isteyenler için son gün belli oldu

MSB, 1 Temmuz itibarıyla bedelli askerlik ücretine zam geleceğini duyurdu. Son bedelli askerlik ücretinden faydalanmak isteyenler ise 28 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamak zorunda.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından bedelli askerlik başvurularına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamaya göre, 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre bedelli askerlik ücretleri de zamlanacak.

MSB TARİH VERDİ

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2023 yılının ilk yarısında 104.084,16 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz ayında 122.351,04 TL'ye yükseltilmişti.

Ocak-Haziran 2024 dönemi için bedelli askerlik ücreti 182.609,04 TL olarak belirlenmişti.