Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'bedelli askerlik' tepkisi: Patavatsızlıktan öte bir zihniyet bozukluğu

Miting turuna Sivas'ta devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'in 'bedelli askerlik' açıklamalarına tepki gösterdi. Erdoğan, "Anlaşılan makamını borçlu olduğu ağababaları kulağını çekmiş olmalı ki bu patavatsızlığı düzeltmeye çalışmış. Sakil bir şekilde hedef almak patavatsızlıktan öte bir zihniyet bozukluğunun işaretidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tarihi Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen Sivas mitinginde konuştu. Erdoğan mitingin başlangıcında alandaki pankartları tek tek okudu. Pankartlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümsetti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Birlikte yol yürümekten iftihar ettiğim yoldaşım Sivas'ta bir kez daha sizlerle hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Türkümüzün söylendiği, sazımızın çalındığı, emeğimizin bütünleştiği, birlik ve beraberliğimizin teminatı Sivas'ın kalbimizde hep ayrı bir yeri oldu. Selçuklu'ların emaneti, milli mücadele fişeğinin ateşlendiği şehir, Aşık Veysel'in gönül yuvası Sivas'a ikrarımız var. Bu şehirden aldığımız ilhamla ilan ettiğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka hayata geçireceğiz. Bir daha hiçbir insanımızın Sivaslı Nuri Demirağ'ın yaşadığı engellemelere, ihanetlere, zulümlere maruz kalmasına izin vermeyeceğiz. Sanayisiyle, teknolojisiyle, ticaretiyle, tarımıyla, hiçbir alanda insanımızın bırakınız kendi devleti tarafından mağdur edilmesini dünyanın herhangi bir yerinde mahsun kalmasına seyirci kalmayacağız.

Her alanda vatandaşlarımızı yatırımıyla, tasarımıyla, üretimiyle, ihracatıyla destekleyerek ülkemizi kesintisiz büyütüyor ve insanımızın öz güvenini artırıyoruz. Türkiye Yüzyılı'na giden yolun önce kendi insanımıza inanmaktan, güvenmekten, onunla gönül ve el birliği yapmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bu ülkenin en büyük sermayesi insanıdır. Binlerce yıllık tarihimiz boyunca ne zaman bu anlayışı kalbimizde yaşattık ve hayatımıza tatbik ettiysek cihana hükmettik. Ne zaman aramıza ayrılığı soktuysak, ne zaman her birimiz kendi benlik davamıza kapıldıysak işte o zaman başımıza gelmeyen felaket kalmadı.

Cumhuriyetimizin ilk asrında siyasi ve sosyal fay hatları üzerinden yürütülen kavgaların, yaşanan krizlerin, terörün ülkemize hangi ağır maliyetleri olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz.

Şu anda karşımdaki katılımı öğrendim. 75 bin kişi... İşte Sivas bu.

'HİÇBİR DEĞİŞİM CHP'NİN SİYASİ TÜKENMİŞLİĞİNE ÇARE OLMADI'

Geçtiğimiz 21 yıl boyunca bu maliyetlerin yükünü ortadan kaldırmak için çalıştık, çabaladık. Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin birlik, beraberlik, kardeşlik davasına bu kadar sıkı sarılmamızın adeta üzerine titrememizin sebebi budur. En büyük üzüntümüz bu anlayışı CHP ve muhalefette göremeyişimizdir. Bakınız burada içimizde kalan bir ukdeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye son 21 yılda birçok sorununu çözdü, eksiğini giderdi. Daha önce hayal dahi edilemeyen yerlere geldik. Hak ve özgürlüklerden yatırımlara, savunma sanayiinden dış politikaya kadar her alanda gerçekten tarih yazdık. 81 vilayetimizin 922 ilçemizin en ücrasına kadar tüm köylerimizin adeta çehresini değiştirdik. Mesela, Sivas'ımızı modern dünyanın en büyük imkanı olan hızlı trenle buluşturduk. Daha burada saymaya kalksak saatler sürecek nice yatırımı, reformu ve yeniliği ülkemize kazandırdık.

Ama ne yaptıysak CHP ve muhalefetin standardını yükseltmeyi başaramadık. Bu partide söylemler ve hatta genel başkanlık koltuğunda oturan şahıslar bile değişti ama hiçbir değişim CHP'nin siyasi tükenmişliğine çare olmadı. Bu partide her gelen gideni aratıyor. Bu acı gerçekle bir kez daha yüzleştik. Devrik genel başkan Bay Kemal ile pek anlaşamaz sık sık karşı karşıya gelirdik. Siyasi hayatı boyunca bizi ve milletimizi pek çok kez güldürmüş olsa da yine de Bay Kemal'in kendine has bir tarzı vardı.

'CHP'NİN YENİ GENEL BAŞKANI TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI'

CHP'nin yeni genel başkanı ise her açıdan tam bir hayal kırıklığı oldu. Projektörler bu kişinin üzerine çevrilince ortaya çıkan utanç verici görüntü sadece CHP'li vatandaşlarımızı değil bizi de üzdü. Bu kadarını beklemiyorduk. Oturduğu koltuğa bu derece yakışmayacağını onu oraya getirenler bile tahmin etmiyordu. Bu acemi genel başkan ağzını her açtığında ya bir gaf yapıyor ya da toplumun bir kesimine hakaret ediyor.

ÖZGÜR ÖZEL'E 'BEDELLİ ASKERLİK' TEPKİSİ: PATAVATSIZLIKTAN ÖTE...

Şimdi de çıkmış 'Bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin' demiş. Anlaşılan makamını borçlu olduğu ağababaları kulağını çekmiş olmalı ki bu patavatsızlığı düzeltmeye çalışmış. Sakil bir şekilde hedef almak patavatsızlıktan öte bir zihniyet bozukluğunun işaretidir.

Varsın CHP Genel Başkanı tüm bunları yaparken bölücü örgütün uzantılarıyla DEMlenmekten geri durmasın biz bölücülük peşinde koşanlardan asla olmayacağız.

85 milyonun tamamının başımızın üzerinde yeri vardır. Hiçbir vatandaşımız bu çapsızlığa mahkum ve mecbur değildir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi bölgesel ve küresel güç haline getirmek azmiyle aziz milletimizin hizmetindeyiz. Sivas bu büyük atılımın şahididir.

Geçtiğimiz 21 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma devrimlerini, bundan sonra yapacağımız eser ve hizmetlerin alt yapısı olarak görüyoruz.

Sivas'tan rekor bir destek bekliyoruz.

21 YILDA SİVAS'A TOPLAM 197 MİLYAR TL YATIRIM

Sivas’a da son 21 yılda günümüz rakamlarıyla toplam 197 milyar TL tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 677 adet derslik inşa ettik. Gençlik ve sporda 17 bin kişilik kapasiteli Yüksek öğretim yurtları inşa ettik. Sosyal yardımlarda ilimizdeki ihtiyaç sahipleri için 4,5 milyar TL’lik kaynak aktardık. Toplam 1415 yataklı 24 hastaneyle birlikte 61 adet sağlık tesis hizmete aldık. TOKİ vasıtasıyla 11 bin 619 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik."

İŞTE SİVAS'IN ADAYLARI

Erdoğan, konuşmasının ardından partisinin Sivas Belediye Başkan Adayı ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.