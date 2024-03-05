Özel’den tutarsız tavır! Eleştirdiği bedelliyi desteklemiş

"Bedelli askerlik yapanların oyunu istemiyoruz” çıkışı kamuoyunda tartışmalara yol açan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçmişte bedelli askerliğe destek verdiği ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ ANKARA - “Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz. Bedelli askerlik yapanların oyunu istemiyoruz” çıkışı kamuoyunda tartışmalara yol açan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçmişte bedelli askerliğe destek vermiş. Özel’in 2018 yılında grup başkanvekiliyken, Meclis’te görüşülen bedelli askerlik teklifine ilişkin yaptığı konuşmada, teklifin Meclis’ten geçmesi gerektiğini savunarak, “Çünkü muazzam bir yığılma var” dediği ortaya çıktı.

Öte yandan Özel, kendi partisinde bedelli askerlik yapanları hesaba katmazken, CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner’in de bedelli askerlik fotoğrafları sosyal medyada yayınladı. Aynı şekilde askerliğini 18 ay yapan Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’un da fotoğrafları paylaşıldı. Bu arada, Özel’in bedelli askerlik yapan seçmenleri dışlamasına sosyal medyada “Bedelli askerlik yapanların hain olarak ilan edilmesi kimsenin haddi değil” şeklinde tepkiler yükselirken, muhalif isimler de CHP liderini sert bir şekilde eleştirdi.

Öte yandan bedelli askerlik Türkiye’de 1987 yılında uygulanmaya başladı. Bedelli askerlikten 1987’de 18 bin 433 kişi yararlanırken, dönem dönem çıkarılan yasalarla uygulamaya devam edildi. 1992’de 35 bin 111, 1999’da 72 bin 290, 2011’de 69 bin 73, 2014’te 203 bin 824, 2018’de 635 bin 582 kişi yararlandı. Bedelli askerlik 2019’da çıkarılan yasa ile kalıcı hale getirildi. 2019-2023 yılları arasında da 402 bin 45 kişi bedelli askerlik yaparken, 37 yıllık sürede yaklaşık 1,5 milyon kişi uygulamadan yararlandı.