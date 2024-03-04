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'Bedelli' tartışmaları sürerken... Murat Kurum'un askerlik fotoğrafı paylaşıldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bedelli askerliğe kaçanlardan oy istemiyoruz" açıklamasıyla başlayan tartışmalar sürüyor... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bedelli askerlik yaptığı ortaya çıkarken, bugün de Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un askerlik fotoğrafı paylaşıldı.

31 Mart'taki yerel seçimlere günler kala siyaset gündemi 'bedelli askerlik' tartışmasını konuşuyor. CHP lideri Özgür Özel'in "Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz" sözlerinin ardından başlayan tartışma sürüyor.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum da dün Özel'e tepki göstermiş ve "Özgür Efendi, sen kimsin ki; 650 bin gencimizin ve ailelerinin vatan sevgisini sorguluyorsun. Özgür Efendi 31 Mart akşamı eş genel başkanlığını bırakacak. Hem kendisi hem de kibri aklının önüne geçmiş yarı zamanlı belediye başkanlığı yapan Ekrem Bey süresiz tatile gidecekler." diye konuşmuştu.

'Bedelli' tartışmaları sürerken... Murat Kurum'un askerlik fotoğrafı paylaşıldı - 1. Resim

İMAMOĞLU DA BEDELLİ ASKERLİK YAPMIŞ

Özgür Özel'in sözlerinden sonra başlayan tartışmalar, sosyal medyada da sürüyor. X platformunda 'bedelli askerlik' konusu TT olurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da askerliğini bedelli olarak yaptığı anlaşıldı. İmamoğlu'nun Kütahya Hava Er Eğitim Komutanlığı’nda 2000 yılında bedelli olarak yaptığı kaydedildi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşımlarında İmamoğlu'nun bedelli askerlik yaptığı fotoğrafları paylaştı.

'Bedelli' tartışmaları sürerken... Murat Kurum'un askerlik fotoğrafı paylaşıldı - 1. Resim

MURAT KURUM'UN ASKERLİK FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

'Bedelli askerlik' tartışması sürerken, Murat Kurum adına Instagram'da açılan bir 'fan' hesabı, Kurum'un askerlik fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa "CHP’li İBB Başkanı bedelli askerlik yaparken Muradınız Kurum'un Şırnak/Silopi’de komando olarak uzun dönem askerlik yaptığı ortaya çıktı, karizma" notu eklendi.

Murat Kurum'un 2000 yılında askerlik görevini uzun dönem olarak yaptığı, 2001 yılında terhis olduğu öğrenildi.

Tuzla Piyade Birliği'nde askerlik görevine başlayan Murat Kurum, 2000 şubat ayında İzmir Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'na teslim oldu.

Kurum'un ayrıca İzmir Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'nda görev yaparken terörle mücadele için gönüllü olarak Şırnak'a gittiği ve 18 aylık zorunlu askerlik görevini tamamladığı öğrenildi.

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