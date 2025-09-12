Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MSB: Katar'ın yanındayız, İsrail terör devleti

MSB: Katar’ın yanındayız, İsrail terör devleti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
MSB: Katar’ın yanındayız, İsrail terör devleti
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, İsrail’in Suriye topraklarında ve Katar’da gerçekleştirdiği saldırıların, uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Yeşim Eraslan ANKARA - Saldırıların her iki ülkenin egemenlik haklarına açık bir saldırı olduğuna dikkat çeken kaynaklar, bu tür provokatif eylemlerin, bölgedeki gerginliği tırmandırdığını ve barış çabalarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Kaynaklar, “Uluslararası topluma, terörü bir devlet politikası hâline getiren İsrail’in aktif yöntemle durdurulmadıkça Katar’daki gibi pervasız saldırıyla bölgeyi felakete sürükleyeceğini hatırlatıyor, sorumluluk çağrımızı tekrarlıyoruz” dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk de, Hamas müzakere heyetine yapılan suikastın, İsrail’in, terörizmi devlet politikası hâline getirdiğini ve barışa tamamen karşı olduğunu bir defa daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

İsrail’in Suriye’de TSK varlıklarını hedef aldığı iddialarının doğru olmadığını da söyleyen kaynaklar, sosyal medyanın gelecekte millî bir beka meselesi hâline gelme potansiyeli taşıdığını belirtti. 

