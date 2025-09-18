Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > MSB paylaştı! 1 uzman çavuş şehit oldu

MSB paylaştı! 1 uzman çavuş şehit oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MSB paylaştı! 1 uzman çavuş şehit oldu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın görev başındayken kalp krizi sonucu şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada 17 Eylül tarihinde Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın görev başındayken kalp krizi sonucu şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada şehidin ailesine ve Türk milletine başsağlığı dilendi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden su kaynaklarıyla ilgili korkutan raporAziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Dev iddianame yolda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Dev iddianame yolda - GündemAziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindiİstanbul dahil birçok kente kritik uyarı! Meteoroloji 'sarı kod' verdi - Gündemİstanbul dahil birçok kente kritik uyarıKVKK’dan yapay zekâ uyarısı: Ayrımcılık ve veri riski artıyor - GündemKVKK’dan yapay zekâ uyarısı: Ayrımcılık ve veri riski artıyorKatilbaşı Netanyahu bu yüzden çıldırıyor! Kudüs'te ferman, Gazze'de tapu bizde - GündemKudüs'te ferman, Gazze'de tapu bizdeMustafa Bozbey, AK Parti yolunda! Bazı başkanlar dava sonucunu bekliyor - Gündem"Mustafa Bozbey, AK Parti yolunda" iddiasıAnne baba olmayı düşünenlere eğitim! Sağlık Bakanlığı'ndan üç yeni akademi - GündemAnne baba olmayı düşünenlere eğitim
Sonraki Haber Yükleniyor...