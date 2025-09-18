MSB paylaştı! 1 uzman çavuş şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın görev başındayken kalp krizi sonucu şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada 17 Eylül tarihinde Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın görev başındayken kalp krizi sonucu şehit olduğu bildirildi.
Açıklamada şehidin ailesine ve Türk milletine başsağlığı dilendi.
