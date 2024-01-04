MSB'den İngiliz mayın gemisi açıklaması: Savaş gemileri Boğaz'dan geçemez

4 Ocak 2024 13:23 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 13:43

Dün bazı haberlerde İngiltere’nin Ukrayna’ya vereceği mayın avlama gemilerinin Boğaz'dan geçmesine izin verildiğine yönelik iddialar yer almıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, 'Boğaz'dan İngiliz mayın avlama gemisi geçmesine izin verildiği' iddialarına cevap verdi. MSB, “Savaşın başından beri Boğazlardan savaşan tarafların bayraklarını taşıyan bir savaş gemisinin geçişine müsaade edilmemiştir. Aynı zamanda Türkiye savaşın başından itibaren tarafsız pozisyonunu muhafaza etmiştir” ifadeleriyle iddiaları reddetti.

"MONTRÖ'YE GÖRE SAVAŞ GEMİLERİ BOĞAZ'DAN GEÇEMEZ"

MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’nin, Birleşik Krallık tarafından Ukrayna’ya gönderilen mayın avlama gemilerinin boğaz geçişine izin vererek Montrö’ye aykırı davrandığı iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır” açıklamasında bulunan kaynaklar “Türkiye savaşın başından beri yaşanan durumu savaş olarak nitelendiren ve fiili tedbir alan ilk ülkedir. Bu doğrultuda Türkiye, 1936 yılından itibaren hassasiyetle uyguladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca Boğazlardan savaşan tarafların geçişini durdurmuştur. Bu kapsamda savaşın başından beri Boğazlardan savaşan tarafların bayraklarını taşıyan bir savaş gemisinin geçişine müsaade edilmemiştir. Aynı zamanda Türkiye savaşın başından itibaren tarafsız pozisyonunu muhafaza etmiştir. Bahse konu tarafsız pozisyonumuzu zedeleyecek iddiaları kesinlikle reddetmekteyiz."

MCM BLACK SEA İMZA TÖRENİ

MSB kaynakları ayrıca Romanya ve Bulgaristan ile MCM BLACK SEA imza töreninin gerçekleşeceğini bildirerek, “Bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde; Mayın Avlama gemilerimizin MCM BLACKSEA şemsiyesi altında bir an önce seyir ve eğitimler yapmaya başlamasını sağlamak maksadıyla 10-11 Ocak 2024 tarihinde İstanbul’da bizim ev sahipliğimizde Romanya ve Bulgaristan taraflarının katılımlarıyla MCM BLACK SEA imza töreni gerçekleştirilecektir” şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin, Tuzla Piyade Okulu’nda yaşanan olayı hatırlatarak sürecin tamamlanıp tamamlanmadığını sorması üzerine ise Bakanlık kaynakları “Adli soruşturma devam ediyor. Ocak ayı içerisinde de Yüksek Disiplin Kurulu kararını verecek” yanıtını verdi.

GÖREVLİ PERSONELİN AKILLI TELEFON KULLANIMI

Bakanlık kaynakları, görevli personelin akıllı telefon kullanımına ilişkin nasıl tedbir alınacağına ilişkin soru üzerine, “Çalışmalarımız son aşamaya geldi, ama henüz bununla ilgili emri yayınlamadık. Özellikle operasyon bölgelerine yönelik ciddi tedbirler alınacak” açıklamasında bulundu.