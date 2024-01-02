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    İngiliz savaş gemileri Türk Boğazlarından mı geçecek? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi

    İngiltere tarafından Ukrayna’ya hibe edilen mayın avlama gemilerinin Türk Boğazlarından Karadeniz’e geçişlerine izin verildiğine yönelik iddialara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Gündeme bomba gibi düşen iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

    İngiliz savaş gemileri Türk Boğazlarından mı geçecek? İletişim Başkanlığı&#039;ndan açıklama geldi
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İngiltere mayın avlama gemilerinin Türk boğazlarından geçerek Karadeniz'e açılacağına yönelik gündeme bomba gibi düşen iddialara cevap verdi. 

    İNGİLİZ SAVAŞ GEMİLERİ BOĞAZDAN MI GEÇECEK?

    Birleşik Krallık tarafından Ukrayna’ya hibe edilen mayın avlama gemilerinin Boğazlardan Karadeniz’e geçişlerine izin verildiğine dair iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yalanlayan DMM, şu ifadeleri kullandı:

    "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Birleşik Krallık tarafından Ukrayna’ya hibe edilen mayın avlama gemilerinin Türk Boğazlarından Karadeniz’e geçişlerine izin verildi" iddiası doğru değildir.

    "SAVAŞ GEMİLERİNE BOĞAZLAR KAPATILMIŞTIR"

    Türkiye, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik özel askeri operasyonunu derhal “savaş” olarak tanımlamış ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 19'uncu maddesi uyarınca savaşan tarafların (Rusya ve Ukrayna) savaş gemilerine Boğazları kapatmıştır.

    "KARARLILIĞIMIZI MUHAFAZA EDİYORUZ"

    1936 yılından beri Montrö Sözleşmesi’ni tarafsız bir şekilde ve titizlikle uygulayan Türkiye; Karadeniz’de gerilimin tırmanmasının önlenmesini teminen, bu savaş boyunca da değişmez kararlılığını ve ilkeli tutumunu muhafaza etmektedir.

    Birleşik Krallık tarafından Ukrayna’ya hibe edilen mayın avlama gemilerinin, savaş devam ettiği müddetçe Türk Boğazlarından Karadeniz’e geçişlerine izin verilmeyeceği, ilgili müttefiklerimize bildirilmiştir." 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İngiltereSavaş Gemileriİletişim BaşkanlığıBoğaz
    Haberler > Gündem > İngiliz savaş gemileri Türk Boğazlarından mı geçecek? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi
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