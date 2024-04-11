Muğla’da akıl almaz olay! 2 kişi ile başladı, meydan savaşına döndü

Korkunç olay bayram günü Muğla’da yaşandı. İki kişi sopa ile birbirine saldırdı, sonrası fena oldu! Genç yaşlı, kim var kim yok kavgaya karıştı, ortalık meydan savaşını aratmadı. En çok da kavgayı ayırmaya çalışanlar nasibini aldı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Kavga, Milas ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi 23 Nisan Bulvarı üzerinde başladı. Aralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anlaşmazlık olduğu öğrenilen 2 kişi tartıştı. Tartışma şiddetini arttırdı, şahıslar sopalarla birbirine saldırdı. Dışarıdan gelenler de kavgaya müdahil oldu, olay daha da büyüdü.

KURŞUNLAR HAVADA UÇUŞTU

Birkaç kişinin saldırdığı gencin darp edilmesini önlemeye çalışan diğer kişiler de karşı grubun saldırısına uğradı. Kavganın devam ettiği sırada bir başka şahıs da, bulvarın karşısında başka bir adama defalarca ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan adam kendi çabaları ile bir apartmanın dibine sığınırken, saldırgan ise tekrar kalabalığa karışıp kavgaya devam etti.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kavgaya şahit olan vatandaşlar durumu hemen polise haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken çok sayıda kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

DEHŞET ANI KAMERADA

Kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Bölgede gerginliğin devam ettiği, olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü öğrenildi.