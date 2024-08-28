Muhtar cinayetinde yeni gelişme! Katili en yakını çıktı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Ağustos 2024 19:25 - Güncelleme: 28 Ağustos 2024 20:37 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan kavgada silahla boynundan vurularak hayatını kaybeden köy muhtarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Muhtarı kavga ettiği şahsın değil eşinin vurduğu ortaya çıktı.