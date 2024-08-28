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Muhtar cinayetinde yeni gelişme! Katili en yakını çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Muhtar cinayetinde yeni gelişme! Katili en yakını çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan kavgada silahla boynundan vurularak hayatını kaybeden köy muhtarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Muhtarı kavga ettiği şahsın değil eşinin vurduğu ortaya çıktı. 

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Çeltikbaşı köyü Çeltikbaşı köyü muhtarı Ali İpek (57) ile bir şahıs arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında muhtar Ali İpek, boynundan vurularak ağır yaralandı.

MUHTAR HAYATINI KAYBETTİ 

İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler tarafından muhtarın hayatını kaybettiği öğrenildi. Şüpheli şahıs ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

EŞİ ÖLDÜRMÜŞ

Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmalar sonucu köy muhtarı Ali İpek'i eşi N.İ. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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