Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Gündem > Naci Görür açıkladı! İşte olası İstanbul depreminden en çok etkilenecek yerler

Naci Görür açıkladı! İşte olası İstanbul depreminden en çok etkilenecek yerler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Deprem, İstanbul, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Olası İstanbul depremine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Naci Görür, bir an önce önlem alınması gerektiğini söyledi. Görür ayrıca kentteki en riskli bölgeleri de açıkladı.

Türkiye deprem gerçeğiyle her an yüz yüze yaşarken, olası İstanbul depremi de gündemden düşmek bilmiyor.

"AKSİ TAKTİRDE ÇOK ÜZÜLECEĞİZ"

Son olarak Prof. Dr. Naci Görür, CNN Türk ekranlarına yaptığı açıklamada, olası deprem için hazırlanılması gerektiğinin altını çizdi. Görür, "Bir an önce İstanbul'u planlı programlı, devletiyle, belediyesiyle, vatandaşıyla, omuz omuza, kol kola gönül birliğiyle depreme hazırlamamız gerekli. Aksi halde çok üzüleceğiz demektir." dedi.

EN RİSKLİ YERLER NERESİ?

İstanbul'da en çok hangi ilçelerin risk altında olduğunu da açıklayan Görür, şöyle devam etti: "2. Boğaz Köprüsü'nü düşünün, harita üzerinde onun yerini belirleyin ve ona paralel doğu-batı bir çizgi çizin, onun güneyinde kalan alanlar 1999 depreminde hissettiklerinden çok daha fazla katbekat hissedeceklerdir. Kuzeyinde kalan alanlar da daha az hissedeceklerdir. Bu çizgi bir anlamda hasar durumunu yansıtıyor olabilir. Avrupa Yakası'nda zemin Anadolu Yakası'na göre daha kötü olduğundan Avrupa Yakası daha fazla hasar görecektir. Özellikle her iki yakada da kıyıya yakın yerler göreceli daha fazla hasar göreceklerdir."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tam 197 metre, Selçuklu yıldızı motifiyle taçlandırıldı! Açılışını Erdoğan ve Bahçeli yapacak - GündemAçılışını Erdoğan ve Bahçeli yapacakYSK'dan Siverek'teki seçim eğitimi toplantısında öğretmenlere hakaret iddiasına inceleme - GündemSeçimlerde görevli öğretmenlere hakaret iddiasına incelemeBülent Cihantimur taziyeye gittiğini açıklamıştı! Oğlunun öldürdüğü gencin ailesine "Ne istiyorsunuz?" demiş - GündemÖlen gencin ailesi konuştu! Taziye diye pazarlığa gitmişBBP Destici: Murat Kurum İstanbul'u yüzde 45'le alır - GündemÇok net konuşan Destici, bir de oran verdiİmamoğlu "Hatırlamıyorum", Kurum "Sözlerimi tuttum" diyor! Sizce hangisi? - Gündemİmamoğlu "Hatırlamıyorum", Kurum "Sözlerimi tuttum" diyorYine Esenyurt yine silahlı saldırı! Mağazaya kaçtı, kurşunlardan kurtulamadı - GündemMağazaya kaçtı, kurşunlardan kurtulamadıİlk kez 1997'de genel başkan olmuştu! İşte geçmişten günümüze MHP kurultayları - GündemGeçmişten günümüze MHP kurultayları17 yaşındaki Simge'nin şüpheli ölümü: Evinde rahatsızlandığı iddia edildi, hastanede hayatını kaybetti - Gündem17 yaşındaki Simge'nin şüpheli ölümüBakan Uraloğlu duyurdu: İzmit ve Kocaeli Şehir Hastanesi'ni birbirine bağlayacak hat yarın açılıyor - GündemBakan duyurdu! Bir tramvay hattı daha yarın açılıyorPençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz - GündemPençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz
Sonraki Haber Yükleniyor...