Narkotik operasyonda büyük panik! Şüpheli madde 9 polisi hastanelik etti

Bolu'da bir aracı arama yapmak için durduran polis ekipleri, benzin deposunda şüpheli bir maddeye rastladı. İnceleme sırasında 9 polis memuru, maddenin yaydığı kokudan etkilendi. Polislerden biri taburcu edilirken, 8’inin tedavisi sürüyor. Bolu Valiliği ise konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli gördükleri bir aracı Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti üzerinde durdurdu. Durdurulan yabancı plakalı araçta yapılan aramada, benzin deposunda şüpheli bir maddeye rastlandı.

POLİSLER KOKUDAN ETKİLENDİ

İnceleme sırasında maddenin yaydığı kokudan 9 polis memuru etkilendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, gazdan etkilenen polisler özel koruma tedbirleriyle Bolu şehir merkezindeki KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ünitesine götürüldü.

Burada ilk müdahaleleri yapılan polislerden 8’inin tedavisi devam ederken, 1 polis memurunun taburcu edildiği belirtildi.

KONUYLA İLGİLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Bolu Valiliği yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, 02 Eylül 2025 Salı günü, TEM Otoyolu İstanbul istikameti üzerinde gerçekleştirilen uygulama sırasında yabancı plakalı bir araç durdurulmuştur. Araçta yapılan kontrollerde, benzin deposunda şüpheli madde bulunması nedeniyle yapılan inceleme esnasında görevli polis memuru personelimiz, söz konusu şüpheli maddenin yaydığı kokudan etkilenmiştir. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavileri devam eden 2 personelimizin hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte, tedbiren gözlem amaçlı yoğun bakım ünitesinde; 3 personelimizin serviste, 3 personelimizin ise ayakta tedavileri sürmekte olup, 1 personelimiz taburcu edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, kamuoyuna gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir. Olaydan etkilenen ve tedavileri devam eden personelimize acil şifalar diliyoruz."

Motorine büyük zam! Litresi 2 liradan fazla artacakTFF aylar sonra kararını duyurdu! Şut bile çekilmeyen skandal maça ceza yağdı
