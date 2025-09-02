Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ehliyetini ilk kez yakalatan alkollü sürücü polisleri tebrik etti: Helal olsun diyorum, devletimiz sağ olsun

Ehliyetini ilk kez yakalatan alkollü sürücü polisleri tebrik etti: Helal olsun diyorum, devletimiz sağ olsun

- Güncelleme:
Trafik Polisi, Tekirdağ, Emniyet, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da kovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücü ilk kez ehliyetini kaptırdığı polisi tebrik etti. Sürücü E.K., "6 yıldır düzenli biçimde alkol kullanıyorum. İlk kez ehliyetimi alan bu trafikçi ağabeylere helal olsun diyorum. İlk cezamı yedim, devletimiz sağ olsun" diye konuştu.

Tekirdağ Çorlu’da uygulama esnasında ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Alkollü araç kullanmaktan ilk kez ehliyetini kaptıran sürücü, kendisini yakalayan polisi tebrik etti.

Ehliyetini ilk kez yakalatan alkollü sürücü polisleri tebrik etti: Helal olsun diyorum, devletimiz sağ olsun - 1. Resim

İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, Salih Omurtak Caddesi üzeri eski Şifa ışıklar mevkiinde gece yarısı alkol denetimi yaptı. Denetime takılan bir otomobil çevirme sırasında ‘dur’ ikazına uymayarak kaçmaya başladı.

Ehliyetini ilk kez yakalatan alkollü sürücü polisleri tebrik etti: Helal olsun diyorum, devletimiz sağ olsun - 2. Resim

EHLİYETİNE EL KONULDU

Takibi sürdüren Trafik Polisi ekibi, kaçan otomobili Muhittin Mahallesi Bahriye Üçok Bulvarı üzerinde durdurdu. Sürücü E.K.’nin 0.80 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü E.K.’nin 6 ay geçici süreyle ehliyetine el konuldu. Ayrıca E.K.’ye alkollü araç kullanmaktan ve ‘dur’ ihtarına uymamaktan idari para cezası kesildi.

Ehliyetini ilk kez yakalatan alkollü sürücü polisleri tebrik etti: Helal olsun diyorum, devletimiz sağ olsun - 3. Resim

POLİSLERİ TEBRİK ETTİ

Basın görevlisine konuşan sürücü E.K., "6 yıldır düzenli biçimde alkol kullanıyorum. İlk kez ehliyetimi alan bu trafikçi ağabeylere helal olsun diyorum. İlk cezamı yedim, devletimiz sağ olsun." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

