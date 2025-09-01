Bu sporu Türkiye'ye yaymak istiyorlar! 160 kiloyla ısındılar, 1 ton 700 kilogramlık aracı kaldırdılar

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kartaltepe Basketbol Sahası'nda düzenlenen etkinlik vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Burada ilk etapta 120 kilogramlık dambıl ve 160 kilogramlık halteri kaldıran Özbahçeci ve Gevrovski, sonrasında 120 kilogramlık küre şeklinde taşı da kaldırmayı başardı.

İzleyiciler de güç sporunu deneyip, ağırlık kaldırmayı deneseler de çoğu zaman başarılı olamadı.

İlgili Haber Milli halterci Yusuf Fehmi Genç rekor kırarak altın madalyaya uzandı

"BU SPORU TÜRKİYE'YE TANITMAK İSTİYORUZ"

Sahada gösterilerin tamamlanmasının ardından alana 1 ton 700 kilogram ağırlığında lüks araç getirildi. Aracı kolaylıkla kaldıran Güç Sporcusu Özbahçeci ve Gevrovski izleyicilerden tam not aldı.

Sonrasında açıklamalarda bulunan Özbahçeci, bu sporu Türkiye'de yaymak istediklerini ifade ederek; "Powerlifting sadece fiziksel güç değil, aynı zamanda disiplin, azim ve sabır gerektiriyor. Bu sporu Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Bu güç sporudur. Kahraman abimizle yola çıktık. Bu spor erkek sporudur. Herkes yapamaz ama biz herkesin yapmasını istiyoruz. Bu sporda edindiğim tecrübeleri gençlerimizle paylaşmak, onları spora yönlendirmek en büyük hedefim. Türkiye'de Powerlifting'in hak ettiği ilgiyi görmesini istiyorum" dedi.

Özbahçeci, gençleri sporla tanıştırmak ve onları sağlıklı bir yaşam tarzına teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinlikle ve gösteriler düzenlemeyi planlıyor. Hem ulusal hem de uluslararası arenada elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Özbahçeci, yeni nesil sporcuların yetişmesine katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.