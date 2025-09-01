Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tuğçe Kandemir'in zor anları! Sahneye çıkarken yere kapaklandı

Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Tuğçe Kandemir sahne aldı. Ünlü şarkıcı sahneye çıkarken bir anda yere düştü. Görevlilerin yardımıyla ayağa kalkan Kandemir, "Sağlam geldim değil mi?" diyerek izleyenleri güldürdü.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 30 Ağustos etkinlikleri düzenlendi. Program kapsamında ünlü sanatçı Tuğçe Kandemir konser verdi.

BİR ANDA YERE DÜŞTÜ

Kandemir sahneye çıkarken bir anda dengesini kaybetti ve yere düştü. Ayakkabısının topuğunun elbisesine takılmasıyla yaşanan düşüşün ardından görevlilerin yardımıyla ayağa kalkan Kandemir, ilk şarkısını söylemeye başladı.

Tuğçe Kandemir'in zor anları! Sahneye çıkarken yere kapaklandı - 1. Resim

"SAĞLAM GELDİM DEĞİL Mİ?"

Kandemir, "Sağlam geldim değil mi?" diyerek espri yapınca, alandaki kalabalık kahkahalara boğuldu. Kandemir'in sahnedeki bu doğal tavrı izleyicilerden büyük alkış aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

