Aylık geliri çok konuşulmuştu! CZN Burak yeni arabasıyla gündem oldu: Fiyatı dudak uçuklattı 

Sosyal medya fenomeni CZN Burak, Nişantaşı’nın göbeğindeki 3.5 milyon dolarlık evinin ardından bu kez de Burak Özçivit’in satışa çıkardığı lüks otomobili satın aldı.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Barış Yalmancı'nın YouTube kanalına konuk olduğu sırada lüks aracı satın aldığını açıklayan CZN Burak, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Lüks otomobilin 14 milyon TL değerinde olduğu ortaya çıkarken, ''BUR'' harflerinden oluşan özel plaka detayı ise gözlerden kaçmadı.

NE OLMUŞTU?

Babasının mesleğini devam ettiren ünlü fenomen bir dönem babasıyla yaşadığı sorunlarla öne çıkmış sonra da davalık olmuştu. Ünlü fenomen dava sürecinde aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu açıklayarak büyük bir tartışma başlatmıştı.