Arkadaşının cenazesine katılan ünlü şarkıcı Asya ateş püskürdü! ''Kıyafet'' tepkisi çok konuşuldu

Arkadaşının cenazesine katılan ünlü şarkıcı Asya ateş püskürdü! ''Kıyafet'' tepkisi çok konuşuldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arkadaşının cenazesine katılan ünlü şarkıcı Asya ateş püskürdü! &#039;&#039;Kıyafet&#039;&#039; tepkisi çok konuşuldu
Asya, Kıyafet, Tepki, Cami, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir dönemin sevilen sanatçılarından Asya, bir arkadaşının cenazesine katıldıktan sonra sosyal medyada ateş püskürdü. Camiye uygun olmayan kıyafetlerle cenazeye gelenlere tepki gösteren Asya, "Mini etekler, şortlar... Maalesef çok yozlaştık" şeklinde konuştu.

90’lı yılların sevilen şarkıcısı Asya, bir arkadaşının cenazesine katıldıktan sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü.  

Arkadaşının cenazesine katılan ünlü şarkıcı Asya ateş püskürdü! ''Maalesef çok yozlaştık

''TOPLUM OLARAK ÇOK YOZLAŞTIK''

Camiye uygun olmayan kıyafetlerle gelenlere tepki gösteren Asya, düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

"Melek kalpli canım arkadaşımı kaybettim. Allah rahmet eylesin, nurlarda yatsın. Bu kadar üzgünken, camideki bazı insanların ortama uymayan kılık kıyafetlerine de hem üzüldüm hem de çok kızdım. Mini etekler, şortlar… Maalesef toplum olarak çok yozlaştık."

