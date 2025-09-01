Arkadaşının cenazesine katılan ünlü şarkıcı Asya ateş püskürdü! ''Kıyafet'' tepkisi çok konuşuldu

90’lı yılların sevilen şarkıcısı Asya, bir arkadaşının cenazesine katıldıktan sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü.

Camiye uygun olmayan kıyafetlerle gelenlere tepki gösteren Asya, düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

"Melek kalpli canım arkadaşımı kaybettim. Allah rahmet eylesin, nurlarda yatsın. Bu kadar üzgünken, camideki bazı insanların ortama uymayan kılık kıyafetlerine de hem üzüldüm hem de çok kızdım. Mini etekler, şortlar… Maalesef toplum olarak çok yozlaştık."