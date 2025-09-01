Arkadaşının cenazesine katılan ünlü şarkıcı Asya ateş püskürdü! ''Kıyafet'' tepkisi çok konuşuldu
Bir dönemin sevilen sanatçılarından Asya, bir arkadaşının cenazesine katıldıktan sonra sosyal medyada ateş püskürdü. Camiye uygun olmayan kıyafetlerle cenazeye gelenlere tepki gösteren Asya, "Mini etekler, şortlar... Maalesef çok yozlaştık" şeklinde konuştu.
90’lı yılların sevilen şarkıcısı Asya, bir arkadaşının cenazesine katıldıktan sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü.
''TOPLUM OLARAK ÇOK YOZLAŞTIK''
Camiye uygun olmayan kıyafetlerle gelenlere tepki gösteren Asya, düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:
"Melek kalpli canım arkadaşımı kaybettim. Allah rahmet eylesin, nurlarda yatsın. Bu kadar üzgünken, camideki bazı insanların ortama uymayan kılık kıyafetlerine de hem üzüldüm hem de çok kızdım. Mini etekler, şortlar… Maalesef toplum olarak çok yozlaştık."
