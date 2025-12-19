Boks dünyasının merakla beklediği dev karşılaşma için geri sayım başladı. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Jake Paul ile eski dünya ağır sıklet şampiyonu Anthony Joshua, Aralık ayında aynı ringi paylaşacak. ''Jake Paul-Anthony Joshua boks maçı ne zaman, hangi kanalda?'' merak edilirken Türkiye canlı yayın kanal ve saat bilgileri de belli oldu!

Miami’de düzenlenecek Jake Paul-Anthony Joshua boks maçı spor dünyasının yanı sıra geniş kitlelerin de dikkatini çekmiş durumda. Karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri netleşirken, maçın küresel ölçekte büyük bir ilgi görmesi bekleniyor. Peki, Jake Paul-Anthony Joshua boks maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye canlı yayın kanal ve saat bilgileri: Jake Paul-Anthony Joshua boks maçı ne zaman, hangi kanalda?

JAKE PAUL-ANTHONY JOSHUA BOKS MAÇI NE ZAMAN?

Jake Paul ile Anthony Joshua arasında oynanacak dev boks karşılaşması ABD takvimine göre 19 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

Jake Paul-Anthony Joshua boks maçı Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı nedeniyle Türkiye’de 20 Aralık Cumartesi günü sabaha karşı izlenebilecek.

Karşılaşmanın ring yürüyüşleriyle birlikte Türkiye saatiyle 06.30 civarında başlaması bekleniyor.

Türkiye canlı yayın kanal ve saat bilgileri: Jake Paul-Anthony Joshua boks maçı ne zaman, hangi kanalda?

JAKE PAUL-ANTHONY JOSHUA BOKS MAÇI HANGİ KANALDA?

Dünya genelinde büyük ilgi gören karşılaşmanın yayın hakları dijital yayın platformu Netflix tarafından satın alındı. Jake Paul-Anthony Joshua boks maçı Türkiye dahil birçok ülkede Netflix üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen sporseverlerin Netflix aboneliğine sahip olması gerekecek.

Türkiye canlı yayın kanal ve saat bilgileri: Jake Paul-Anthony Joshua boks maçı ne zaman, hangi kanalda?

JAKE PAUL-ANTHONY JOSHUA TÜRKİYE CANLI YAYIN SAATİ VE KANALI

Türkiye’deki izleyiciler için Jake Paul-Anthony Joshua boks maçı 20 Aralık Cumartesi sabahı erken saatlerde ekrana gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle 06.30’da Netflix platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

Türkiye canlı yayın kanal ve saat bilgileri: Jake Paul-Anthony Joshua boks maçı ne zaman, hangi kanalda?

DEV ORGANİZASYON MIAMI’DE YAPILACAK

Boks dünyasının merakla beklediği Jake Paul-Anthony Joshua maçı ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Miami kentindeki Kaseya Center’da düzenlenecek. Daha önce birçok büyük spor ve eğlence etkinliğine ev sahipliği yapan salon, bu kez Jake Paul ile Anthony Joshua arasındaki kritik mücadeleye sahne olacak.

Türkiye canlı yayın kanal ve saat bilgileri: Jake Paul-Anthony Joshua boks maçı ne zaman, hangi kanalda?

BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Jake Paul ile Anthony Joshua’ya maç için toplamda yaklaşık 50 milyon dolar garanti ücret ödeneceği belirtiliyor. Jake Paul’ün Netflix ile yaptığı ticari anlaşmalar ve organizasyondaki payı sayesinde toplam kazancının çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceği, rakamın 75 ila 100 milyon dolar aralığında olabileceği konuşuluyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası